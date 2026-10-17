Un'attrice assassinata e un video proibito: questa nuova serie Netflix ti inchioda allo schermo

Pubblicazione: 17 ottobre alle 18:00

Più un cerchio è chiuso, più diventa difficile capire cosa nasconda al suo interno. È su questa premessa che si costruisce Dentro il cerchio, serie thriller messicana che Netflix porta nel suo catalogo dal 7 ottobre 2026. Otto episodi da cinquanta minuti ciascuno per raccontare una storia che intreccia dramma psicologico, thriller politico e mistero personale, in un equilibrio narrativo che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati del genere. Al centro della vicenda ci sono quattro amici legati da un rapporto che dura da anni: Mariana, Tomás, Jaime e Andrés. La loro fiducia reciproca sembra abbastanza solida da resistere a qualsiasi cosa, almeno fino a quando non compare un video privato che non avrebbe mai dovuto diventare pubblico. La registrazione innesca una catena di ricatti e minacce che li costringe a fare i conti non soltanto con chi vuole colpirli dall'esterno, ma soprattutto con ciò che hanno nascosto gli uni agli altri per tutto questo tempo.



. Uno degli elementi intorno ai quali si sviluppa la vicenda è il caso dell'attrice famosa Pamela Dosantos, il cui omicidio si trasforma in poco tempo in una bomba mediatica. Man mano che emergono dettagli compromettenti, il confine tra vita privata e interessi pubblici si fa sempre più sfumato. Il video trapelato funziona come detonatore. Porta i quattro protagonisti dentro un meccanismo nel quale ogni nuova informazione modifica ciò che pensavano di sapere degli altri e nel quale il pericolo non arriva necessariamente da uno sconosciuto.: quanto conosciamo davvero le persone con le quali abbiamo condiviso gran parte della nostra vita?. Ma contemporaneamente sono costretti a guardarsi con crescente sospetto. La conoscenza reciproca, che fino a quel momento rappresentava la loro forza, può trasformarsi in una debolezza micidiale: ognuno conosce infatti i punti vulnerabili degli altri, e questo apre scenari inquietanti. Il cerchio che li proteggeva diventa una gabbia.. Il libro, pubblicato nel contesto del Messico del 2013, costruisce un thriller politico nel quale amicizia, giornalismo, potere economico e corruzione si intrecciano. Utilizza l'indagine e la suspense per osservare i rapporti tra le élite e i meccanismi attraverso i quali interessi politici ed economici possono proteggersi reciprocamente.

A guidare la serie sono Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones e Osvaldo Benavides, che interpretano i quattro protagonisti intorno ai quali ruota il legame d'amicizia messo in crisi dalla diffusione del video. Zuria Vega, nota per il suo lavoro in Las Pelotaris 1926, porta sullo schermo il personaggio di Mariana. Michel Brown, uno dei volti più riconoscibili della serialità latinoamericana grazie anche a Pasión de gavilanes, interpreta Tomás. Raúl Briones, che ha partecipato a Aragoste a Manhattan e al film La cocina, veste i panni di Jaime, mentre Osvaldo Benavides, conosciuto per Noche de Bodas e Soy tu fan, è Andrés. La regia è affidata ad Alejandro Lozano, conosciuto anche come Patas, cineasta messicano noto soprattutto per Matando Cabos. Lozano partecipa anche alla scrittura insieme a Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar e Fabián Archondo.



. Da una parte c'è il mistero esterno: chi ha diffuso il video, perché lo ha fatto, cosa vuole ottenere. Dall'altra c'è il mistero interno: cosa hanno fatto davvero questi quattro amici, cosa si sono nascosti, fino a dove sono disposti a spingersi per proteggere se stessi.. Per chi ama i thriller che mescolano indagine, psicologia dei personaggi e critica sociale, questa potrebbe essere una delle serie da tenere d'occhio nel panorama latinoamericano di quest'anno.