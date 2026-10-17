Un'attrice assassinata e un video proibito: questa nuova serie Netflix ti inchioda allo schermo
Il hriller messicano con 4 amici, un video segreto e ricatti. Scopri trama, cast e regia della serie tratta da Los corruptores.
Più un cerchio è chiuso, più diventa difficile capire cosa nasconda al suo interno. È su questa premessa che si costruisce Dentro il cerchio, serie thriller messicana che Netflix porta nel suo catalogo dal 7 ottobre 2026. Otto episodi da cinquanta minuti ciascuno per raccontare una storia che intreccia dramma psicologico, thriller politico e mistero personale, in un equilibrio narrativo che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati del genere. Al centro della vicenda ci sono quattro amici legati da un rapporto che dura da anni: Mariana, Tomás, Jaime e Andrés. La loro fiducia reciproca sembra abbastanza solida da resistere a qualsiasi cosa, almeno fino a quando non compare un video privato che non avrebbe mai dovuto diventare pubblico. La registrazione innesca una catena di ricatti e minacce che li costringe a fare i conti non soltanto con chi vuole colpirli dall'esterno, ma soprattutto con ciò che hanno nascosto gli uni agli altri per tutto questo tempo.
I quattro amici devono capire chi li stia ricattando, cosa voglia ottenere e quanto sia disposto a spingersi oltre. Ma contemporaneamente sono costretti a guardarsi con crescente sospetto. La conoscenza reciproca, che fino a quel momento rappresentava la loro forza, può trasformarsi in una debolezza micidiale: ognuno conosce infatti i punti vulnerabili degli altri, e questo apre scenari inquietanti. Il cerchio che li proteggeva diventa una gabbia. La serie è basata su Los corruptores, romanzo dello scrittore e giornalista messicano Jorge Zepeda Patterson, che partecipa al progetto come produttore consulente. Il libro, pubblicato nel contesto del Messico del 2013, costruisce un thriller politico nel quale amicizia, giornalismo, potere economico e corruzione si intrecciano. Utilizza l'indagine e la suspense per osservare i rapporti tra le élite e i meccanismi attraverso i quali interessi politici ed economici possono proteggersi reciprocamente.
A guidare la serie sono Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones e Osvaldo Benavides, che interpretano i quattro protagonisti intorno ai quali ruota il legame d'amicizia messo in crisi dalla diffusione del video. Zuria Vega, nota per il suo lavoro in Las Pelotaris 1926, porta sullo schermo il personaggio di Mariana. Michel Brown, uno dei volti più riconoscibili della serialità latinoamericana grazie anche a Pasión de gavilanes, interpreta Tomás. Raúl Briones, che ha partecipato a Aragoste a Manhattan e al film La cocina, veste i panni di Jaime, mentre Osvaldo Benavides, conosciuto per Noche de Bodas e Soy tu fan, è Andrés. La regia è affidata ad Alejandro Lozano, conosciuto anche come Patas, cineasta messicano noto soprattutto per Matando Cabos. Lozano partecipa anche alla scrittura insieme a Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar e Fabián Archondo.