Questa nuova serie thriller su Netflix con Josh Hartnett mescola paura e segreti familiari in sei episodi

Pubblicazione: 17 ottobre alle 15:00

Netflix torna a pescare nelle acque profonde del thriller con Below, una nuova miniserie canadese in sei episodi che mescola creature marine, segreti di famiglia e l'atmosfera gelida delle coste di Terranova. La regia creativa è affidata a Jesse McKeown, già sceneggiatore di The Sinner, che dimostra di saperci fare con le atmosfere claustrofobiche e i misteri che si dipanano lentamente. McKeown ha costruito una narrazione che non si limita al puro horror da creature, ma esplora i legami comunitari di una piccola cittadina costiera messa alla prova dall'insorgere dell'ignoto. Sei episodi da circa 45 minuti ciascuno: un formato compatto che promette di non annacquare la tensione. Calvin Penney, interpretato da Hartnett, è un pescatore dal cuore grande ma dal carattere ostinato, il classico protagonista ruvido con un passato che non lo molla. Vive a Terranova, quell'isola canadese che sembra sempre sul punto di staccarsi dal continente e andarsene per conto suo nell'Atlantico.

. Ed è proprio quando una creatura marina non identificata inizia a seminare il panico tra le reti da pesca e i moli della cittadina che Calvin si trova a dover fare i conti con il suo passato e con un presente altrettanto minaccioso. Non si tratta solo di salvare la pelle: c'è Wade, suo figlio interpretato da Charlie Heaton, il Jonathan Byers di Stranger Things, e c'è tutta una comunità da proteggere. Perché in luoghi così isolati, quando il pericolo bussa alla porta, o ti stringi insieme o finisci per essere divorato, letteralmente.. St. John's, la capitale della provincia, ha fatto da sfondo principale alle vicende, regalando alla serie quella patina di autenticità che solo le location reali sanno dare.

Chi conosce quei luoghi sa quanto possano essere suggestivi e al tempo stesso inquietanti: nebbie improvvise, onde che si infrangono su scogliere nere, case colorate che cercano di resistere al grigio dell'oceano. McKeown ha dichiarato di voler esplorare la forza dei legami familiari e comunitari, quella rete di relazioni che in un piccolo centro diventa essenziale per la sopravvivenza, non solo fisica ma anche emotiva. C'è spazio per l'umorismo, per i momenti di tenerezza, per i conflitti interni che precedono e seguono l'arrivo della minaccia esterna. Il mostro, in fondo, è solo il catalizzatore di dinamiche che covavano da tempo sotto la superficie. La serie fa parte dei thriller nordici che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico internazionale: storie dove il paesaggio non è mai solo sfondo ma diventa personaggio a sua volta, dove il freddo e l'isolamento amplificano le tensioni. Below promette una riflessione più profonda su cosa significhi proteggere ciò che ci è caro quando il mondo intorno sembra impazzire.

Chi ama le storie di mostri marini troverà pane per i suoi denti, ma anche chi cerca una narrazione più articolata sui rapporti umani sotto pressione dovrebbe trovare materiale interessante. Below gioca su più tavoli contemporaneamente, cercando di non essere né troppo cerebrale né troppo action, ma di trovare un equilibrio tra spettacolo e sostanza. La miniserie arriva in un momento in cui Netflix sta puntando molto sulle produzioni canadesi, spesso caratterizzate da una qualità tecnica elevata e da una sensibilità narrativa che unisce influenze americane ed europee. Il Canada, con i suoi paesaggi estremi e le sue comunità isolate, offre ambientazioni perfette per questo tipo di storie.





Per chi cerca una serie da guardare in un weekend piovoso, Below potrebbe essere la scelta giusta., per affezionarsi ai personaggi, per tremare davanti alla creatura che emerge dagli abissi. E chissà, magari per scoprire che i veri mostri non sono sempre quelli che nuotano sott'acqua.