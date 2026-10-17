Mitologia greca per bambini: la nuova serie su Netflix che rende gli dei più facili dei supereroi Marvel

Pubblicazione: 17 ottobre alle 14:00

Il panorama delle trasposizioni young adult è un vero cimitero di promesse non mantenute. Per ogni Hunger Games o Twilight che conquistano il pubblico mondiale, ci sono decine di progetti naufragati prima ancora di spiegare le vele: Artemis Fowl, Eragon, City of Ember. Tutti partiti in grande, tutti finiti nel dimenticatoio dopo un tentativo malriuscito o un sequel deludente. La saga di Percy Jackson sembrava destinata a un destino simile. Nel 2010 Chris Columbus, reduce dai trionfi di Mamma ho perso l'aereo e dei primi Harry Potter, aveva diretto Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini con ambizioni evidenti. Il film aveva fatto discretamente, ma il seguito del 2013, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri, si era rivelato un flop sia commerciale che di critica. E così, nonostante Rick Riordan avesse scritto altri quattro libri della serie, il progetto cinematografico era stato abbandonato, lasciando i fan con una storia incompiuta.





Ma Percy e i suoi amici semidei hanno avuto una seconda possibilità, con un reboot televisivo,. Il merito principale va al giovane Walker Scobell, che interpreta Perseus Jackson, detto Percy, con un mix perfetto di vulnerabilità e fascino. Lo incontriamo come un ragazzino di dodici anni goffo e impopolare, vittima di bullismo a scuola, che trova conforto solo nelle storie di mitologia greca che sua madre lo incoraggia a esplorare.. Percy lo spiega con quella serietà assoluta tipica dei preadolescenti: "Qualcosa è cambiato quando ho incontrato Grover. Avevamo molto in comune, e non solo perché eravamo entrambi in fondo alla catena alimentare".Le ambientazioni della New York natale di Percy e dell'idilliaco campo estivo sono realizzate con una cura visiva che fa dimenticare il CGI fangoso e confuso di tanti blockbuster recenti. C'è un'attenzione alla fotografia, ai dettagli, che rende tutto più credibile e immersivo.. Jason Mantzoukas è una scelta ispirata per Dioniso, il dio del vino condannato a stare sobrio, che sorseggia risentito una cola dietetica mentre cerca di manipolare Percy perché gli procuri una bottiglia di Château Haut-Brion del 1985. Glynn Turman nei panni di Chirone porta una gravitas quasi shakespeariana che eleva ogni scena in cui appare, anche quando il personaggio rischia di scivolare nel territorio del "mentore magico di colore al servizio del protagonista bianco", un tropo problematico che la serie non riesce completamente a evitare.

Questa versione di Percy Jackson rappresenta un netto miglioramento rispetto ai film precedenti. E qui arriviamo al vero punto di forza. Ci sono battute brillanti, azione classificata per tutti senza sangue né violenza eccessiva, e soprattutto non serve ricordare la storia complicata e i collegamenti tra innumerevoli titoli Marvel. Chiunque abbia mai provato a spiegare a un bambino le regole di un multiverso, le timeline alternative, gli universi paralleli e le infinite varianti degli stessi personaggi capirà immediatamente il sollievo di poter semplicemente raccontare un po' di mitologia greca tra un episodio e l'altro. Zeus, Poseidone, Atena: questi nomi hanno una solidità culturale, una riconoscibilità immediata che non richiede di aver visto ventisette film precedenti per capire chi è chi.



