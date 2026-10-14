Un criminale viene accusato di un delitto che non ha commesso: sei episodi tra mistero e crime su Netflix

Pubblicazione: 14 ottobre alle 19:00

Il catalogo Netflix si arricchisce di una nuova proposta destinata agli amanti del thriller europeo. Anthracite, miniserie francese in sei episodi, combina mistero, crime e dramma in una narrazione che intreccia passato e presente sullo sfondo delle Alpi francesi. Un prodotto che segue la tradizione del noir transalpino, dove atmosfere cupe e segreti sepolti si mescolano in una caccia alla verità che attraversa tre decenni. La storia parte da un evento drammatico: il suicidio collettivo di una setta avvenuto nel 1994 in un remoto villaggio alpino. Un episodio che all'epoca dominò le cronache e che sembrava destinato a rimanere archiviato nella memoria collettiva come l'ennesima tragedia legata ai movimenti settari. Ma trent'anni dopo, nel presente narrativo della serie, un omicidio sconvolge nuovamente quella comunità montana che faticosamente aveva ritrovato un equilibrio.

La vittima è una donna, uccisa secondo i rituali di quella stessa setta che si pensava ormai dissolta. Un dettaglio agghiacciante che riapre ferite mai del tutto rimarginate e solleva domande inquietanti: e se quella tragedia del passato nascondesse qualcosa di più oscuro di quanto si fosse creduto?. La sua presenza lo rende il capro espiatorio perfetto agli occhi degli investigatori e della comunità locale. Accusato dell'omicidio, Jaro si trova intrappolato in una spirale di sospetti dalla quale sembra impossibile uscire.

Ida è un'eccentrica appassionata di tecnologia, iperconnessa e con capacità informatiche non comuni. La giovane donna ha le sue ragioni per investigare: sta cercando il padre scomparso, e presto i due protagonisti si rendono conto che il loro coinvolgimento in questa storia non è casuale. Le risposte che cercano affondano le radici nei loro rispettivi passati, in segreti familiari e connessioni che nessuno dei due avrebbe potuto immaginare. Anthracite si inserisce nel filone delle produzioni europee che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico internazionale grazie a una capacità di raccontare storie complesse con ritmi calibrati, lontani da certe produzioni americane. Serie come questa dimostrano come il thriller possa diventare uno strumento per esplorare temi profondi: il peso del passato, la ricerca di redenzione, l'impossibilità di sfuggire alle proprie origini.



Con sei episodi, la serie mantiene una struttura contenuta che dovrebbe garantire un ritmo serrato senza diluizioni narrative. Una scelta che incontra il favore di chi preferisce storie autoconclusive, capaci di svilupparsi compiutamente senza la necessità di multiple stagioni che talvolta disperdono la tensione iniziale. L'ambientazione alpina non è solo un fondale scenografico ma diventa elemento narrativo: l'isolamento delle montagne, la chiusura delle comunità locali, il contrasto tra la bellezza del paesaggio e l'oscurità degli eventi che vi si consumano. Elementi che ricordano altri thriller di successo ambientati in contesti montani, da Top of the Lake a Glacé, dove la geografia diventa metafora dello stato psicologico dei personaggi.