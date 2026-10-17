Una madre single e un ex carcerato: il nuovo film su Netflix di Tyler Perry che arriva dritto al cuore

Pubblicazione: 17 ottobre alle 17:00

Dal 2 ottobre 2026 Netflix ospita Doing Life, il nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry che torna a esplorare uno dei suoi territori narrativi preferiti: la possibilità di riscatto dopo aver toccato il fondo. Questa volta il regista e sceneggiatore statunitense costruisce la sua storia attorno a due vite parallele che si incrociano in un momento cruciale, quando entrambi i protagonisti hanno bisogno disperatamente di credere che una seconda possibilità sia davvero possibile. Al centro della pellicola troviamo una madre single che lotta quotidianamente per sopravvivere e un ex detenuto che porta con sé un talento mai valorizzato, rimasto sepolto dietro le sbarre. Due esistenze segnate dalle difficoltà, da scelte sbagliate o da circostanze sfavorevoli, che si trovano a condividere lo stesso bisogno: quello di lasciarsi il passato alle spalle e costruire qualcosa di nuovo. L'incontro tra questi due personaggi diventa il fulcro attorno al quale si sviluppa l'intera narrazione.





. Dall'altra parte c'è Carousel White, a cui dà volto Jay Reeves, un ex carcerato che esce di prigione con un bagaglio fatto di rimpianti ma anche di un talento artistico che non ha mai avuto l'opportunità di esprimere completamente. Quando le loro strade si incrociano, entrambi si trovano di fronte alla possibilità di guardare alla propria esistenza da una prospettiva diversa.. Il tema della redenzione si intreccia con quello della sopravvivenza quotidiana: non si tratta solo di trovare la forza di ricominciare, ma anche di riconoscere il proprio valore in un mondo che spesso ha già deciso chi meriti una seconda occasione e chi no.Il film è stato girato interamente in Georgia nel marzo 2025, alternando location reali ad Atlanta con set ricostruiti presso i Tyler Perry Studios.. Il montaggio è curato da Nick Coker, mentre la scenografia porta la firma di Ryan Berg e i costumi sono opera di Raiyonda Vereen. Un elemento distintivo di Doing Life è la colonna sonora originale composta da Meshell Ndegeocello, musicista e compositrice statunitense nota per la sua capacità di creare atmosfere profonde e stratificate.

Tyler Perry ha costruito negli anni una filmografia caratterizzata da storie che esplorano dinamiche familiari, difficoltà economiche, questioni razziali e la ricerca di dignità in contesti difficili. Con Doing Life prosegue su questa strada, scegliendo di raccontare personaggi che non sono eroi ma persone comuni alle prese con problemi concreti. La sua regia privilegia l'aspetto umano rispetto alla spettacolarizzazione, puntando su dialoghi autentici e situazioni riconoscibili. Il film arriva su Netflix in un momento in cui le piattaforme streaming stanno investendo sempre di più su contenuti che parlano di temi sociali e di riscatto personale. La collaborazione tra Perry e Netflix non è nuova: il regista ha già lavorato con la piattaforma in passato, trovando in questo canale distributivo la possibilità di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.





La madre single e l'ex detenuto di Doing Life rappresentano due facce di una stessa medaglia: quella delle persone che la società tende a lasciare indietro, ma che continuano a lottare per ritagliarsi uno spazio di dignità. Con questo nuovo lavoro, Tyler Perry conferma la sua capacità di costruire storie che parlano al cuore del pubblico senza perdere di vista la realtà sociale che le circonda., ma che lo fa attraverso la lente dei rapporti umani, della compassione e della speranza che anche quando tutto sembra perduto, ricominciare sia ancora possibile.