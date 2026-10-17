Una madre single e un ex carcerato: il nuovo film su Netflix di Tyler Perry che arriva dritto al cuore
Il nuovo film di Tyler Perry sulla seconda possibilità. Trama, cast con Naomi Baker e Jay Reeves, storia vera di riscatto.
Dal 2 ottobre 2026 Netflix ospita Doing Life, il nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry che torna a esplorare uno dei suoi territori narrativi preferiti: la possibilità di riscatto dopo aver toccato il fondo. Questa volta il regista e sceneggiatore statunitense costruisce la sua storia attorno a due vite parallele che si incrociano in un momento cruciale, quando entrambi i protagonisti hanno bisogno disperatamente di credere che una seconda possibilità sia davvero possibile. Al centro della pellicola troviamo una madre single che lotta quotidianamente per sopravvivere e un ex detenuto che porta con sé un talento mai valorizzato, rimasto sepolto dietro le sbarre. Due esistenze segnate dalle difficoltà, da scelte sbagliate o da circostanze sfavorevoli, che si trovano a condividere lo stesso bisogno: quello di lasciarsi il passato alle spalle e costruire qualcosa di nuovo. L'incontro tra questi due personaggi diventa il fulcro attorno al quale si sviluppa l'intera narrazione.
Il film è stato girato interamente in Georgia nel marzo 2025, alternando location reali ad Atlanta con set ricostruiti presso i Tyler Perry Studios. La fotografia è firmata da Justyn Moro, che ha il compito di tradurre visivamente l'atmosfera intima e riflessiva voluta dal regista. Il montaggio è curato da Nick Coker, mentre la scenografia porta la firma di Ryan Berg e i costumi sono opera di Raiyonda Vereen. Un elemento distintivo di Doing Life è la colonna sonora originale composta da Meshell Ndegeocello, musicista e compositrice statunitense nota per la sua capacità di creare atmosfere profonde e stratificate. La sua musica accompagna la narrazione contribuendo a definire il tono emotivo del film, un aspetto fondamentale per un dramma che punta molto sulla connessione emotiva con lo spettatore.
Tyler Perry ha costruito negli anni una filmografia caratterizzata da storie che esplorano dinamiche familiari, difficoltà economiche, questioni razziali e la ricerca di dignità in contesti difficili. Con Doing Life prosegue su questa strada, scegliendo di raccontare personaggi che non sono eroi ma persone comuni alle prese con problemi concreti. La sua regia privilegia l'aspetto umano rispetto alla spettacolarizzazione, puntando su dialoghi autentici e situazioni riconoscibili. Il film arriva su Netflix in un momento in cui le piattaforme streaming stanno investendo sempre di più su contenuti che parlano di temi sociali e di riscatto personale. La collaborazione tra Perry e Netflix non è nuova: il regista ha già lavorato con la piattaforma in passato, trovando in questo canale distributivo la possibilità di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.