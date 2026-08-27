Meghan Markle tornerà su Netflix in The Gentlemen 3? La compagnia conferma la possibilità

Pubblicazione: 27 agosto alle 13:45

Il ritorno di Meghan Markle davanti alle telecamere potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. E questa volta non si tratterebbe di un documentario o di un progetto personale firmato dal suo accordo con Netflix, ma di un ruolo da attrice vera e propria nella terza stagione di The Gentlemen, la serie creata da Guy Ritchie che ha conquistato il pubblico della piattaforma.





quando Deadline ha rivelato che la Duchessa di Sussexdello show britannico. Ma è statoscripted di Netflix UK, durante l'Edinburgh TV Festival di mercoledì scorso ain The Gentlemen, la Levincon una frase criptica ma significativa: "All bets are off", letteralmente "tutte le scommesse sono aperte", ma che può essere tradotto anche con "Tutto è possibile". Una non-smentita che ha il sapore di, lasciando spalancata la porta a quello che sarebbe un colpo di scena mediatico di proporzioni enormi.

L'assenza di un diniego netto da parte dei vertici Netflix è particolarmente eloquente in un'industria dove le smentite arrivano rapide e categoriche quando le voci sono infondate. Il silenzio strategico della piattaforma suggerisce che le conversazioni con Meghan siano concrete, anche se le fonti vicine alla produzione hanno sottolineato che si tratta ancora di discussioni preliminari.





. Meghan e il principe Harry hanno un accordo di first-look con Netflix, una partnership multimilionaria che finora ha prodotto documentari come Harry & Meghan e progetti di sviluppo ancora in fase embrionale.del catalogo rappresenterebbe, generando un'attenzione mediatica globale difficilmente replicabile con altri nomi.

The Gentlemen, adattamento televisivo dell'omonimo film di Guy Ritchie del 2019, racconta le vicende di Eddie Horniman, interpretato da Theo James, un aristocratico che eredita inaspettatamente la tenuta di famiglia solo per scoprire che fa parte di un impero della cannabis. La serie mescola criminalità, humor britannico e una galleria di personaggi eccentrici nel classico stile del regista londinese.



La seconda stagione debutterà il 3 settembre, mentre la terza è stata ufficialmente confermata proprio questa settimana. Le riprese si svolgono nel Regno Unito, rendendo logisticamente fattibile la partecipazione di Meghan, che vive in California ma mantiene legami con il paese dove ha trascorso gli anni da membro della famiglia reale.





dai set. L'attrice ha abbandonato la carriera nel 2017, quando la sua relazione con il principe Harry è diventata pubblica,dopo sette stagioni di successo. Da allora, il suo rapporto con la recitazione è stato ambivalente: ha sempre mantenuto un profilo pubblico attraverso interviste, apparizioni e progetti mediatici, ma non ha mai ripreso a recitare in senso tradizionale.