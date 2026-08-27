Meghan Markle tornerà su Netflix in The Gentlemen 3? La compagnia conferma la possibilità
Netflix non smentisce le voci su Meghan Markle in The Gentlemen 3. "Tutto è possibile". Trattative in corso per il ritorno dell'ex attrice.
Il ritorno di Meghan Markle davanti alle telecamere potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. E questa volta non si tratterebbe di un documentario o di un progetto personale firmato dal suo accordo con Netflix, ma di un ruolo da attrice vera e propria nella terza stagione di The Gentlemen, la serie creata da Guy Ritchie che ha conquistato il pubblico della piattaforma.
Quando le è stato chiesto direttamente se Meghan Markle apparirà in The Gentlemen, la Levin ha risposto con una frase criptica ma significativa: "All bets are off", letteralmente "tutte le scommesse sono aperte", ma che può essere tradotto anche con "Tutto è possibile". Una non-smentita che ha il sapore di una conferma velata, lasciando spalancata la porta a quello che sarebbe un colpo di scena mediatico di proporzioni enormi.
L'assenza di un diniego netto da parte dei vertici Netflix è particolarmente eloquente in un'industria dove le smentite arrivano rapide e categoriche quando le voci sono infondate. Il silenzio strategico della piattaforma suggerisce che le conversazioni con Meghan siano concrete, anche se le fonti vicine alla produzione hanno sottolineato che si tratta ancora di discussioni preliminari.
The Gentlemen, adattamento televisivo dell'omonimo film di Guy Ritchie del 2019, racconta le vicende di Eddie Horniman, interpretato da Theo James, un aristocratico che eredita inaspettatamente la tenuta di famiglia solo per scoprire che fa parte di un impero della cannabis. La serie mescola criminalità, humor britannico e una galleria di personaggi eccentrici nel classico stile del regista londinese.
La seconda stagione debutterà il 3 settembre, mentre la terza è stata ufficialmente confermata proprio questa settimana. Le riprese si svolgono nel Regno Unito, rendendo logisticamente fattibile la partecipazione di Meghan, che vive in California ma mantiene legami con il paese dove ha trascorso gli anni da membro della famiglia reale.