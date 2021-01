Secondo quanto riportato da Deadline (The Perfect Date) e(Aladdin) saranno i protagonisti di, una nuova commedia targata Netflix.

Il lungometraggio segue le storie di Isabella e del principe Thomas: Isabella gestisce il suo salone di bellezza e non ha paura di dire la sua, mentre il principe Thomas amministra il suo Paese e sta per sposarsi per dovere e non per amore. Quando Izzy e i suoi colleghi stylists trovano l’opportunità di curare le acconciature per il matrimonio reale la ragazza e il principe Thomas si rendono conto che per prendere il controllo delle proprie vite e del proprio destino dovranno seguire il proprio cuore.

Rick Jacobson dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura scritta da Holly Hester.

Le riprese del lungometraggio si terranno in Nuova Zelanda. Laura Marano, Ellen Marano e Vanessa Marano produrranno il film per la Calabrian Rhode. Steve Berman e Dan Read saranno i produttori esecutivi.

