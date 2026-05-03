Meryl Streep e il flop al cinema del 1993: Prime Video riadatta un noto bestseller con questa nuova serie TV

Pubblicazione: 03 maggio alle 10:00

A volte nemmeno il cast più stellato della storia del cinema riesce a salvare un'opera destinata a naufragare. È quello che accadde nel 1993 con La casa degli spiriti, un film che sulla carta aveva tutto per diventare un classico: Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antonio Banderas e Winona Ryder. Nomi che da soli riempiono le sale, eppure il risultato fu un disastro critico e commerciale che ancora oggi lascia perplessi. Ora, dopo oltre tre decenni, Prime Video prova a riscattare quella debacle con una nuova serie in otto episodi, lanciata il 29 aprile 2026, che riporta in vita il celebre romanzo di Isabel Allende del 1982.



Il film del 1993 incassò appena 61 milioni di dollari a livello mondiale a fronte di un budget di 40 milioni, una performance già deludente che diventa catastrofica se si guarda al solo mercato nordamericano: circa 6 milioni di dollari. Un flop che puzza di occasione sprecata. La critica non fu da meno, stracciando l'opera con un punteggio su Rotten Tomatoes del 32 percento. Eppure il pubblico, quello vero, che comprava i biglietti e si sedeva in sala, raccontò una storia diversa: il film ha un audience score del 71 percento, segno che qualcosa, tra quelle immagini, riusciva comunque a toccare le corde giuste.



Ma cosa andò storto davvero? Il leggendario critico Roger Ebert sintetizzò il problema con una frase che ancora brucia: "Tutti i personaggi hanno i nomi giusti, tutti gli eventi necessari si verificano, e davvero sono stati ingaggiati i migliori attori locali. Ma l'anima è stata smarrita". Due stelle su quattro, una bocciatura elegante ma spietata. Altri critici puntarono il dito contro l'incapacità del film di catturare il realismo magico del romanzo di Allende, quell'elemento soprannaturale che permea la narrazione e la rende unica.

La casa degli spiriti - Prime Video

La casa degli spiriti non è un romanzo qualsiasi. Pubblicato nel 1982, è un bestseller internazionale che ha segnato la letteratura latinoamericana e ha fatto conoscere al mondo la penna di Isabel Allende. Una saga familiare che abbraccia un secolo intero, raccontando le vite di tre generazioni di donne della famiglia Trueba: la nonna Clara, la figlia Blanca e la nipote Alba. Tre figure legate da un filo invisibile, una connessione spirituale quasi magica che le rende consapevoli di forze e verità nascoste. Sullo sfondo, i movimenti sociali e i cambiamenti politici di un paese sudamericano mai nominato esplicitamente, ma chiaramente ispirato al Cile.



La serie di Prime Video rispetta questa struttura narrativa e la espande. Il primo episodio si apre con Alba che torna alla casa di famiglia e si immerge nei diari personali della nonna Clara. Attraverso quelle pagine ingiallite, scopre le origini della sua stirpe e le forze oppressive che hanno tentato di schiacciare ogni forma di ribellione e rivoluzione, incarnate dalla figura del nonno patriarcale Esteban. Gli episodi successivi, il secondo e il terzo, approfondiscono il matrimonio iniziale tra Esteban e Clara, la nascita di Blanca e la rete oscura di segreti che Esteban ha tessuto nel corso degli anni.



La nuova serie è strutturata in otto parti complessive. Dopo la premiere di tre episodi il 29 aprile, gli episodi 4 e 5 arriveranno il 6 maggio, mentre il finale in tre parti sarà disponibile il 13 maggio. Un formato che permette di respirare, di dare spazio ai personaggi e alle atmosfere, qualcosa che un film di due ore non poteva concedersi. Il realismo magico, quell'elemento sfuggente che il cinema non riuscì a catturare, ha finalmente modo di espandersi nelle pieghe di una narrazione più lunga e articolata.

La casa degli spiriti - Prime Video

Prime Video punta forte su questa produzione, consapevole che il riconoscimento internazionale del romanzo originale rappresenta una base solida. Chi cercava qualcosa di ambizioso, con intrighi politici, sfumature soprannaturali e una fonte letteraria di peso, può finalmente trovare in questa serie ciò che il cinema promise ma non mantenne. Il cast della nuova versione include Alfonso Herrera nel ruolo di Esteban Trueba, Nicole Wallace e Dolores Fonzi che interpretano Clara in diverse fasi della sua vita, e Fernanda Castillo nei panni di Férula.



È curioso come certe opere richiedano tempo per trovare la loro forma definitiva. Trentadue anni dopo quel fallimento cinematografico, La casa degli spiriti ha una seconda possibilità. Non si tratta solo di riscatto, ma di dimostrazione che non tutti i capolavori letterari sono destinati al grande schermo. Alcuni hanno bisogno di un altro linguaggio, di una grammatica visiva diversa, di tempi narrativi più dilatati. La televisione di qualità, quella che oggi chiamiamo streaming, ha imparato a fare ciò che il cinema una volta considerava impossibile: raccontare storie vaste e complesse senza sacrificare nulla sull'altare della durata.