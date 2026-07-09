Meryl Streep e una madre ingombrante: il film su Netflix in cui Carrie Fisher rielabora la propria vita

Pubblicazione: 09 luglio alle 20:00

Esiste un angolo nascosto della filmografia hollywoodiana dove la vita personale e la finzione si intrecciano così strettamente da diventare indistinguibili. È quello spazio creativo che Carrie Fisher ha saputo occupare con maestria quando ha scritto la sceneggiatura di "Postcards from the Edge - Cartoline dall'inferno", basandosi sul suo romanzo semi-autobiografico. Diretto da Mike Nichols nel 1990 e oggi disponibile su Netflix, questo gioiello cinematografico merita di essere riscoperto non solo per la brillantezza della scrittura, ma per come riesce a trasformare il dolore in arte senza mai perdere il senso dell'umorismo.



La trama segue Suzanne Vale, interpretata da una Meryl Streep in stato di grazia, un'attrice alle prese con problemi di dipendenza da sostanze che la portano dritti in riabilitazione. Per mantenere il contratto con uno studio cinematografico, Suzanne deve rimanere sobria e, come se non bastasse, vivere con sua madre Doris Mann, ex diva di Hollywood interpretata da Shirley MacLaine. Doris ha un debole per l'alcol e un talento innato per far sentire la figlia inadeguata. Si amano, certo, ma non si capiscono. Suzanne vuole solo uscire dall'ombra materna, mentre Doris non riesce a comprendere perché sua figlia non possa semplicemente comportarsi bene e recitare la parte della figlia perfetta.



Quello che rende "Postcards from the Edge" così speciale è il suo DNA profondamente autentico. Fisher non stava semplicemente scrivendo una storia di fantasia: stava rielaborando la sua relazione con Debbie Reynolds, sua madre, icona del cinema classico americano. Chi ha letto le memorie di Fisher riconoscerà immediatamente alcuni momenti vissuti e raccontati, ora filtrati attraverso una lente leggermente più comica ma non per questo meno vera. Reynolds stessa era perfettamente consapevole del gioco e aveva persino chiesto a Nichols di poterla interpretare Doris, ma il regista le rispose che non era "giusta per la parte". Un paradosso delizioso: non essere adatta a interpretare una versione romanzata di te stessa.

Il dialogo è la parte in cui la penna di Carrie Fisher brilla davvero. Ogni battuta è affilata, ironica, perfettamente calibrata. Suzanne ha una risposta sarcastica per tutto, che sia sua madre che critica la sua pettinatura in rehab o Jack, il produttore che l'ha mollata in ospedale dopo un'overdose durante un appuntamento. La loro relazione è un turbinio di passione e autodistruzione, ma quando il protagonista è Dennis Quaid nel pieno del suo fascino, è difficile non lasciarsi coinvolgere. Non è una commedia romantica in senso classico, ma gli elementi romantici aggiungono leggerezza.



In questo film, Meryl Streep brilla con un'intensità che meriterebbe più riconoscimento di quanto ne abbia ricevuto. Negli anni, il lungometraggio è stato inspiegabilmente dimenticato, non è diventato quel cult che avrebbe meritato di essere tra i cinefili. Forse perché troppo onesto, troppo personale, troppo intelligente per il suo tempo. Ma oggi, con la possibilità di rivederlo in streaming, vale la pena di recuperare questo piccolo capolavoro che dimostra come il dolore, la dipendenza e le relazioni familiari complicate possano diventare materia per una commedia brillante senza mai sminuire la serietà dei temi trattati.