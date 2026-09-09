“Miss poliestere”: Stefano Gabbana attacca Elisabetta Franchi dopo Venezia 83, la sua risposta è dura

Pubblicazione: 09 settembre alle 15:42

Da un red carpet di Venezia 83 a uno scontro tra due dei nomi più conosciuti della moda italiana. Stefano Gabbana ed Elisabetta Franchi sono diventati protagonisti di un acceso botta e risposta sui social, nato da appena due parole lasciate dal co-fondatore di Dolce & Gabbana sotto un video della stilista bolognese. Tutto è iniziato con alcune immagini pubblicate su Instagram da ScreenWeek, nelle quali Elisabetta Franchi appare sul red carpet de L'Estranea, il film di Paolo Strippoli presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Per l'occasione la stilista aveva scelto un lungo abito nero a sirena della propria maison, con scollatura a cuore e dettagli luminosi.

Tra i tanti commenti comparsi sotto il video ne è spuntato però uno destinato a non passare inosservato. A scriverlo è stato proprio: “Miss poliestere”, accompagnando la frase con diverse emoji divertite. Una stoccata tanto breve quanto pesante, soprattutto considerando che arriva da uno dei principali protagonisti della moda italiana. E, questa volta, ha deciso di non lasciar correre.

“Caro Stefano, d’altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona”, ha risposto direttamente a Gabbana. La designer ha poi precisato che la sua stima nei confronti di Dolce & Gabbana resta invariata, prima di chiudere con una frecciata altrettanto tagliente:

“Caro Stefano, d’altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona. La mia stima per Dolce & Gabbana rimane invariata. Però un consiglio: a una certa appoggi il telefono. Un abbraccio, Elisabetta Franchi”. - Elisabetta Franchi

Lo scambio è diventato rapidamente virale, ma la vicenda non si è fermata a quel commento. Franchi è infatti tornata sull'accaduto attraverso le proprie Stories di Instagram, lasciando intendere che dietro quelle due parole ci sarebbe una storia più lunga. La stilista ha spiegato che non sarebbe la prima volta che riceve messaggi di questo tipo da Gabbana e ha sostenuto che in passato sarebbe accaduto anche privatamente. Ma fino ad oggi avrebbe scelto consapevolmente di non reagire.

Franchi ha raccontato di aver preferito il silenzio perché convinta che determinate provocazioni. Questa volta, tuttavia, ha deciso di cambiare atteggiamento, spiegando che cquasi in un'accettazione di quelle parole. “Io, semplicemente, mi sono stancata”, ha scritto.

D'altronde non è la prima volta che un commento social di Stefano Gabbana provoca una discussione. Nel 2018 fece molto rumore una sua durissima osservazione sull'aspetto di Selena Gomez, mentre nello stesso periodo definì “cheap” un vestito indossato da Chiara Ferragni. Episodi che gli attirarono numerose critiche sui social.

Questa volta, però, dall'altra parte non c'era una star che indossava un abito, bensì una collega e concorrente nel mondo della moda pronta a rispondere pubblicamente. E così uno dei red carpet di Venezia 83 ha avuto una coda decisamente inattesa: la passerella si è spostata su Instagram, dove lo scontro tra Stefano Gabbana ed Elisabetta Franchi ha inevitabilmente diviso anche gli utenti.