Modern Family, Julie Bowen ammette: "Pensavo di non essere abbastanza divertente per la serie"

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:00

Julie Bowen è stata protagonista della sitcom Modern Family, andata in onda su ABC per 11 stagioni, ma ha ammesso che non si considerava abbastanza divertente da poter recitare in progetti comici.

Io reagivo: 'Non so fare una battuta, non sono divertente, non datemi questi lavori con tre battute per pagina'.

L'attrice, intervistata da Andy Richter per The Three Questions, ha spiegato che non capiva il motivo per cui i suoi agenti continuavano a mandarla ad audizioni per varie comedy:

Non riuscivo a farle. E i miei manager erano sempre davvero di sostegno, dicendo: 'Sai cosa? Helen Hunt non è divertente'. Io dicevo: 'Cosa?'. Ma loro ribadivano: 'Non tecnicamente'. Dicevo: 'Ha appena vinto una cosa tipo cinque Emmy'. E la risposta era: 'Sì. Quindi è divertente in un modo diverso. Lei non è un persona divertente in stile tre battute per pagina. E tuttavia è follemente divertente. Prova a essere Helen Hunt'.

Il suo team aveva però delle idee diverse:

Bowen, nonostante il coinvolgimento in Modern Family, ha ammesso che non pensa di aver migliorato i suoi tempi comici:

Se guardate la serie noterete che non ho fatto troppe battute. Sono caduta molte volte.

Le convinzioni dell'attrice

Julie ha spiegato che pensa di aver avuto dei risultati migliori con progetti ibridi comedy-drama in stile Ed, in cui ha recitato dal 2000 al 2004:

C'erano progetti come Ally McBeal all'epoca. Questi erano show con episodi da un'ora in cui erano presenti grandi scene di lotta e poi c'erano delle belle scene calorose, divertenti. E tutti gli elementi potevano coesistere. Era molto tempo fa.

A complicare le sue audizioni per Modern Family c'era inoltre il fatto che all'epoca era incinta:

Stavo facendo dei test per due pilot e volevo Modern Family, ma nell'altro show il personaggio era incinta. E pensavo: 'Ho una chance di ottenere quel ruolo'.

L'attrice voleva avere sicurezza dal punto di vista professionale e ha spiegato a cosa stava pensando:

Non otterrò mai Modern Family. Continuate a chiamarmi e a fissare il mio stomaco gigantesco. Quindi ho detto: 'Ho bisogno del lavoro'. Hai bisogno del lavoro che mi permetterà di pagare le bollette.