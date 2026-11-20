Pubblicazione: 20 novembre alle 16:59

Questo venerdì segna un momento storico per il franchise di Percy Jackson. Disney Plus lancia la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo con un debutto in due parti che adatta per la prima volta sullo schermo La maledizione del titano, il terzo romanzo della saga di Rick Riordan. E i numeri parlano chiaro: con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes per la nuova stagione e un 97% complessivo per l'intera serie, siamo di fronte all'evento streaming più atteso del weekend. La serie Disney Plus aveva già dimostrato il suo potenziale con 13,3 milioni di visualizzazioni nei primi sei giorni della prima stagione.

Ora, con otto nuovi episodi che portano il totale a 24 capitoli distribuiti su tre stagioni,. Ma cosa rende questa terza stagione così speciale da conquistare il plauso unanime della critica? La risposta risiede nella scelta del materiale originale.che avevano ricevuto trasposizioni cinematografiche nel 2010 e nel 2013. Quei film, tuttavia, si erano rivelati deludenti sia per il pubblico che per la critica, con incassi sottotono al botteghino che avevano di fatto bloccato il franchise sul grande schermo.per le scelte creative che si discostavano troppo dai suoi romanzi.

Questa volta l'autore ha un ruolo completamente diverso. Come produttore esecutivo della serie Disney Plus, Riordan ha potuto vigilare sulla fedeltà all'opera originale, garantendo quella coerenza narrativa che era mancata nelle precedenti trasposizioni. Il risultato è una serie che rispetta il materiale di partenza pur sfruttando le potenzialità del formato televisivo, con il tempo necessario per sviluppare personaggi, sottotrame e quel world-building ricco di mitologia greca che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. La maledizione del titano rappresenta un punto di svolta nella saga letteraria. Come accade in altre grandi saghe nate dalla carta stampata, Harry Potter su tutte, anche i romanzi di Percy Jackson diventano progressivamente più oscuri e maturi con l'avanzare della storia.

La terza stagione introduce un cambio di tono significativo, con una quest che sottopone il protagonista e i suoi compagni a prove più pericolose, con perdite reali e conseguenze che peseranno sui capitoli successivi. Per chi non ha ancora iniziato la serie, questo è il momento perfetto per recuperare. Con 24 episodi totali distribuiti su tre stagioni, il franchise offre un'esperienza di binge-watching completa e soddisfacente, ideale per un lungo weekend. Per chi invece ha seguito le prime due stagioni, la terza rappresenta l'inizio di una nuova era narrativa, più adulta e stratificata, che promette di accompagnare i fan verso la conclusione della saga originale.