Nel catalogo Prime Video, uno spy thriller spagnolo da non perdere (che domina le classifiche in 25 paesi)

Pubblicazione: 27 marzo alle 14:05

Mentre gli abbonati Prime Video statunitensi continuano a ignorarlo, il resto del mondo ha già scoperto Agent Zeta. Il thriller spagnolo diretto da Dani de la Torre è secondo nella classifica globale della piattaforma, superato solo da Mercy con Chris Pratt e Rebecca Ferguson. Un successo planetario che racconta una storia di spie, tradimenti e misteri irrisolti, costruita su una struttura narrativa che gioca con le linee temporali e le identità nascoste.



Rilasciato su Prime Video il 20 marzo 2026, Agent Zeta ha impiegato meno di una settimana per conquistare 49 paesi. In 25 di questi è il film più visto della piattaforma. Eppure negli Stati Uniti rimane praticamente invisibile, un fenomeno che lo rende la gemma nascosta perfetta per chi cerca qualcosa di diverso dal solito menu algoritmico. La Spagna esporta così un nuovo campione del genere spy, in un momento storico in cui le serie e i film di spionaggio stanno vivendo una seconda giovinezza sulle piattaforme streaming.



Il protagonista è Mario Casas nei panni dell'agente Zeta, incaricato di indagare su quattro omicidi simultanei che colpiscono altrettanti ex agenti dei servizi segreti spagnoli. Tutti erano coinvolti nella stessa operazione del passato. Per risolvere il caso, Zeta deve rintracciare l'unico membro sopravvissuto del gruppo e ricostruire cosa sia davvero accaduto anni prima. Una corsa contro il tempo per capire chi sta eliminando metodicamente i testimoni di un segreto sepolto.

Agent Zeta - Prime Video

La narrazione si sviluppa su due binari temporali paralleli. I flashback non sono semplici intervalli esplicativi, ma pezzi di un puzzle che si incastrano progressivamente con le indagini contemporanee. Questa struttura a doppia elica permette al film di mantenere alta la tensione, rivelando informazioni cruciali con il contagocce mentre Zeta si avvicina alla verità. Per gli appassionati di narrazioni non lineari, Agent Zeta offre esattamente quel tipo di complessità che richiede attenzione e ripaga con colpi di scena calibrati.



Ad aggiungere pepe alla trama c'è il personaggio di Alfa, interpretata da Mariela Garriga, agente che opera per conto del governo colombiano. La rivalità tra Zeta e Alfa non è semplicemente antagonismo: entrambi conducono indagini parallele, ciascuno con i propri obiettivi nazionali, e il loro continuo tentativo di superarsi a vicenda introduce una dimensione geopolitica che amplia lo scenario oltre il semplice whodunit. Le loro interazioni creano momenti di tensione e intelligenza tattica che ricordano i migliori duelli verbali del genere.



Con una durata di 133 minuti, Agent Zeta si prende il tempo necessario per costruire il suo mondo e i suoi personaggi. Non è un action frenetico da novanta minuti, ma un thriller che scommette sulla profondità narrativa e sulla caratterizzazione. La sceneggiatura porta le firme di Oriol Paulo e Jordi Vallejo insieme al regista de la Torre, un trio che ha dimostrato di saper maneggiare storie intricate senza perdere il pubblico lungo il percorso.

Agent Zeta - Prime Video

Per chi cerca un film che unisca suspense, complessità narrativa e una storia di spionaggio che non segue pedissequamente i cliché del genere, Agent Zeta rappresenta una scoperta meritevole. La sua assenza dalle classifiche statunitensi lo rende paradossalmente più interessante: un successo mondiale costruito dal basso, paese dopo paese, grazie al merito e al passaparola degli spettatori. A volte i migliori film sono quelli che l'algoritmo non ti spinge in cima alla homepage.