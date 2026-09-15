Netflix e SEGA fanno sul serio: annunciati i film di Crazy Taxi e Stranger Than Heaven, torna anche Sonic

Pubblicazione: 15 settembre alle 09:15

Dopo essere tornato ufficialmente nel mondo dei videogiochi, Crazy Taxi è pronto a compiere un salto che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato decisamente più improbabile: quello verso il cinema. Netflix e SEGA hanno annunciato un film tratto dalla storica serie arcade, primo tassello di una collaborazione che porterà sulla piattaforma anche nuovi progetti dedicati a Sonic e Stranger Than Heaven.

Il progetto più curioso del pacchetto è proprio, franchise nato nelle sale giochi nel 1999 e diventato rapidamente uno dei simboli dell'epoca Dreamcast. Il concetto era tanto semplice quanto irresistibile: raccogliere passeggeri e, attraversando la città senza preoccuparsi troppo di traffico, rampe, marciapiedi o delle più elementari regole della strada. Il tutto accompagnato dache contribuì in maniera decisiva all'identità della serie.

Netflix sembra voler conservare proprio questa anima sopra le righe. Il film viene infatti presentato come una commedia live-action, mentre della sceneggiatura si occuperanno Dan Gregor e Doug Mand, già dietro al reboot di Una pallottola spuntata del 2025. In produzione ci saranno invece nomi che conoscono molto bene il passaggio dei videogiochi SEGA sul grande schermo: Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara, figure centrali anche nell'universo cinematografico di Sonic.

SEGA announces slew of new adaptations coming to Netflix:



▪️Crazy Taxi comedy film

▪️Stranger Than Heaven film

▪️Sonic animated TV series



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Per il momento non sono stati annunciati né il regista né il cast, e soprattutto manca ancora una data di uscita. L'adattamento arriva però in un momento tutt'altro che casuale per Crazy Taxi. SEGA sta infatti preparando Crazy Taxi: World Tour, nuovo capitolo della saga previsto nel 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Il gioco segnerà un ritorno particolarmente ambizioso, con Axel nuovamente protagonista e un'avventura che questa volta porterà i tassisti più spericolati del mondo attraverso cinque città.

non si limiterà inoltre a recuperare la formula originale. Accanto alla campagna narrativa ci saranno attività secondarie, personalizzazione dei veicoli, la classica modalità Arcade e soprattutto, con diverse modalità competitive. Il progetto è guidato dal creatore originale Kenji Kanno e punta quindi a rilanciare Crazy Taxi dopo una lunghissima assenza dalle scene. Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo, il film non sarà l'unico risultato del nuovo accordo tra Netflix e SEGA.

È in lavorazione anche una nuova serie animata di Sonic the Hedgehog, pensata questa volta per un pubblico prescolare più grande e distinta da Sonic Prime. Carlos Stevens e Toru Nakahara stanno sviluppando il progetto, descritto come una serie ad alta energia capace di mescolare comicità, azione e una componente emotiva. Ancora più sorprendente è l'altro nome coinvolto: Stranger Than Heaven, il nuovo action adventure di RGG Studio, la squadra conosciuta soprattutto per Like a Dragon/Yakuza, diventerà un film live-action.

Sonic - Il Film, fonte: Paramount Pictures

Il gioco racconterà l'ascesa di Makoto Daito attraverso diversi decenni e città, partendo dalla San Francisco del 1915 e attraversando una versione alternativa della storia giapponese. Netflix e SEGA stanno quindi guardando ben oltre Sonic. Dopo il successo ottenuto dal porcospino al cinema, l'obiettivo sembra essere quello di capire quanto lontano possa spingersi il catalogo della compagnia giapponese quando passa dallo schermo di una console a quello di un film o di una serie.

potrebbe essere il banco di prova più folle possibile: trasformare un gioco costruito intorno a corse contro il tempo, incidenti spettacolari, passeggeri urlanti e musica punk-rock in una commedia live-action non sarà semplice. Ma se c'è un videogioco che non ha mai avuto paura di imboccare la strada sbagliata a tutta velocità,