Joel Edgerton su Netflix, in un ruolo che nessun altro attore hollywoodiano avrebbe accettato

Pubblicazione: 13 settembre alle 20:00

C'è una scena in Train Dreams (disponibile su Netflix) in cui Joel Edgerton guarda semplicemente il cielo notturno. Nessun dialogo, nessuna musica invasiva, solo un uomo e l'immensità sopra di lui. Dura abbastanza da metterti a disagio, quel tipo di disagio che ti fa chiedere se dovresti controllare il telefono o arrenderti e lasciarti trasportare. È esattamente questo il punto: il nuovo film di Clint Bentley, presentato al Sundance Film Festival 2025, chiede pazienza. Molta pazienza. E non sempre la ripaga. Tratto dal romanzo di Denis Johnson, Train Dreams è un'esplorazione intimista e visivamente mozzafiato dell'Ovest americano nei primi del Novecento. Bentley, che ha co-scritto la sceneggiatura con Greg Kwedar, attinge a piene mani dall'universo contemplativo di Terrence Malick: lunghi silenzi, inquadrature naturalistiche che si perdono tra le foreste maestose e fiumi che scorrono come metafore viventi.

Il direttore della fotografia Adolpho Veloso regala alcune delle immagini più stupefacenti viste al festival, trasformando ogni fotogramma in una cartolina malinconica del passato americano.. La voce narrante di Will Patton ci accompagna attraverso decenni di una vita segnata dalla routine, dalla fatica fisica e da un senso di colpa persistente.. Quella morte lo perseguiterà per sempre, convincendolo che ogni tragedia successiva sia una maledizione, una punizione per la sua vigliaccheria.Ed è qui che Train Dreams rivela la sua natura più interessante e frustrante.. Grainier vaga letteralmente e metaforicamente per gran parte della narrazione, cercando uno scopo che arriva soltanto una volta, in modo fugace, per poi dissolversi di nuovo.Che gli esseri umani passano sulla terra come ombre, lasciando tracce minime mentre la natura continua il suo ciclo indifferente?. Il film sostiene che le azioni umane hanno conseguenze sulla terra, certo, ma che non sempre esiste una logica, un ordine superiore.

La ricerca di Grainier di dare un senso alle sue tragedie attraverso l'idea della maledizione è solo un modo per rendere sopportabile l'assenza di risposte, prima di tornare a vagare. Ma questa scelta narrativa, per quanto concettualmente potente, diventa anche il tallone d'Achille del film. La tragedia più grande della vita di Grainier avviene troppo presto, lasciando lo spettatore in balia di un racconto che sembra perdere direzione proprio come il suo protagonista. I 102 minuti di durata si dilatano, ripetendo gli stessi concetti filosofici senza approfondirli davvero. La narrazione è elegante, mai invadente, ma la quasi totale assenza di dialoghi in un film così lungo mette alla prova anche gli spettatori più devoti al cinema contemplativo. C'è anche una questione problematica che il film non riesce a risolvere: l'immigrato cinese che ossessiona i sogni di Grainier rimane senza nome, senza storia, un puro simbolo della colpa del protagonista bianco.