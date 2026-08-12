Netflix ha una nuova serie thriller da 83% su Rotten Tomatoes: Emma Myers torna a risolvere crimini

Pubblicazione: 12 agosto alle 14:30

Netflix continua a costruire il suo catalogo di thriller criminali con il ritorno di una delle serie più attese del 2026. A Good Girl's Guide to Murder - Come uccidono le brave ragazze stagione 2 ha fatto il suo debutto sulla piattaforma il 27 maggio, portando con sé il carico di aspettative creato dalla prima stagione e dall'ampia base di fan dei romanzi di Holly Jackson. Il responso della critica non si è fatto attendere: la nuova stagione esordisce su Rotten Tomatoes con un punteggio dell'83%, basato su sei recensioni pubblicate al momento del lancio. Questo risultato è particolarmente significativo perché allinea perfettamente la seconda stagione con la prima, che mantiene lo stesso identico punteggio dell'83% calcolato però su un campione più ampio di 41 recensioni.

La coerenza qualitativa suggerisce che la serie abbia trovato una formula narrativa solida, capace di reggere il confronto con il materiale di partenza senza cedere alla tentazione di stravolgere ciò che ha funzionato.. Pip sta cercando di voltare pagina dopo i casi risolti nella prima stagione, avendo giurato a se stessa di non imbarcarsi in nuove indagini. Ma come spesso accade nelle migliori tradizioni del genere investigativo, i fantasmi del passato non si lasciano archiviare facilmente., la giovane detective dilettante si ritrova nuovamente invischiata in una rete di segreti e menzogne.La struttura della stagione mantiene il formato compatto di sei episodi, una scelta che negli ultimi anni ha dimostrato di funzionare particolarmente bene per le serie crime su Netflix.. Il cast vede il ritorno di volti familiari come Henry Ashton, Jude Morgan-Collie, Eden H Davies, Zain Iqbal, Asha Banks, Yali Topol Margalith e Freddie England, garantendo continuità con la prima stagione. Un elemento particolarmente interessante della produzione è il coinvolgimento diretto dell'autrice Holly Jackson, che ha adattato per lo schermo il proprio romanzo insieme a Poppy Cogan.

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente florido per i thriller criminali su Netflix. L'anno si è aperto con The Rip, che ha segnato la riunione sullo schermo di Ben Affleck e Matt Damon in una storia di traffico di droga che degenera in modo inaspettato. Sul fronte delle serie televisive, Nemesis ha attirato l'attenzione degli appassionati per i parallelismi con Heat di Michael Mann, registrando una crescita costante degli ascolti settimana dopo settimana. In questo contesto competitivo, A Good Girl's Guide to Murder deve dimostrare di poter mantenere l'interesse degli abbonati. La serie si inserisce in un momento interessante per il genere teen mystery, un territorio che Netflix ha già esplorato con successo variabile.



Per chi cerca un thriller investigativo che bilanci elementi young adult con una complessità narrativa adulta, questa seconda stagione sembra offrire esattamente ciò che promette. La coerenza qualitativa rispetto alla prima stagione è un segnale positivo in un panorama dove spesso le serie perdono mordente dopo un debutto promettente. Resta da vedere se il pubblico confermerà il giudizio dei critici e se Netflix deciderà di investire in un'eventuale terza stagione per concludere la trilogia letteraria di Holly Jackson.