Ted Danson torna in TV e ci fa commuovere: perché questa serie su Netflix è diversa dalle altre

Pubblicazione: 12 agosto alle 15:00

Michael Schur torna a fare quello che sa fare meglio: trasformare una premessa apparentemente leggera in un'esperienza emotiva profonda. Con A Man on the Inside, disponibile su Netflix dal 21 novembre 2024, il creatore di The Good Place ci regala otto episodi che mescolano mistero, commedia e una riflessione straordinariamente onesta sull'invecchiamento. Al centro di tutto c'è Ted Danson, che dopo anni di sitcom ben confezionate trova finalmente un personaggio che gli permette di esplorare un registro emotivo completamente diverso. La serie si apre con Charles Nieuwendyk, ex professore di ingegneria interpretato da Danson, in uno stato di quiete inquietante, quasi cadaverico. È un'immagine che attiva immediatamente le lacrime, un colpo al cuore che stabilisce il tono di ciò che verrà.

Charles è un vedovo che vive una vita in sordina, svuotata di significato dopo la perdita della moglie. Sua figlia Emily, interpretata da Mary Elizabeth Ellis, lo osserva con crescente preoccupazione: la solitudine sta divorando suo padre dall'interno. È proprio Emily a spingerlo, indirettamente, verso una nuova avventura. Charles trova un annuncio sul giornale: cercasi uomo tra i 75 e gli 85 anni per un lavoro da investigatore privato.. Dopo aver dimostrato di saper gestire le tecnologie più basilari, Charles viene assunto e si trasforma in una spia improbabile, un agente segreto in età pensionabile.Adattata dal documentario cileno The Mole Agent del 2022,. Ciò che conta davvero è il viaggio emotivo di Charles e la comunità che scopre a Pacific View. Gli abitanti della casa di riposo non sono macchiette né comparse: sono persone con storie, paure, desideri e una vitalità che sfida gli stereotipi sulla terza età. T

Charles è malinconico, vulnerabile, segnato dal lutto. Danson gestisce questa trasformazione con una delicatezza straordinaria, oscillando tra momenti di profonda tristezza e improvvise esplosioni di entusiasmo infantile quando la missione gli ridà uno scopo. L'attore è il fulcro emotivo della serie, l'ancora che tiene insieme l'equilibrio precario tra commedia e dramma. Man mano che Charles si ambienta a Pacific View, qualcosa in lui cambia. Danson lo interpreta con crescente vitalità: il suo Charles diventa più vivo, più presente, più felice. Le relazioni che costruisce con gli altri residenti gli restituiscono quella rete di connessioni umane che aveva perso con la morte della moglie. È un processo graduale e credibile, lontano anni luce dalle risoluzioni facili tipiche delle sitcom tradizionali.



Il tempismo della serie è quasi perfetto. In un'epoca in cui la popolazione mondiale invecchia rapidamente e le case di riposo sono spesso viste con sospetto o paura (come in questa serie Netflix con Alfred Molina), Schur offre una rappresentazione diversa: un luogo dove la vita continua, dove si ride, si piange, ci si innamora e si creano legami significativi. Non è una visione edulcorata, ma realistica e affermativa. C'è però un'ombra sul futuro di A Man on the Inside. Netflix non ha una grande reputazione quando si tratta di rinnovare serie di qualità, anche quando trovano il favore del pubblico e della critica.



A Man on the Inside è, in definitiva, una serie sul trovare uno scopo quando tutto sembra perduto. È sull'importanza della comunità, sul valore delle relazioni umane autentiche, sulla necessità di rimanere connessi anche quando il corpo invecchia e il mondo sembra dimenticarsi di te. È una celebrazione della vita in tutte le sue fasi, senza sconti ma con immensa tenerezza. La serie non pretende di essere un thriller sofisticato né una commedia slapstick. È qualcosa di più raro e prezioso: un racconto umano che riconosce la dignità e la complessità dell'esperienza dell'invecchiare. Si distingue per la sua quieta potenza emotiva: semplicemente racconta una storia vera, nel senso più profondo del termine, usando la finzione per rivelare verità universali sulla condizione umana.

