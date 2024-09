The Boroughs: Jena Malone nella nuova serie dei fratelli Duffer dopo Stranger Things, ecco tutto il cast

Pubblicazione: 19 settembre alle 22:30

The Boroughs, la nuova serie prodotta dai fratelli Duffer per Netflix e creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews, ha trovato nuovi protagonisti e nel cast ci saranno anche Jena Malone (Love Lies Bleeding), Carlos Miranda (Station 19), Seth Numrich (Under the Banner of Heaven) e Alice Kremelberg (The Sinner).

La storia si svolgerà in una comunità composta da pensionati in cui un gruppo di improbabili eroi devono unire le forze per fermare una minaccia proveniente da un altro mondo che potrebbe rubare l'unica cosa che non possiedono... Il tempo.

Si era vociferato che la serie potesse essere uno "Stranger Things con cast adulto" o "Stranger Things ambientato in una comunità di pensionati", ma fonti vicine alla produzione hanno definito il paragone "non proprio esatto".

Nonostante gli eroi di The Boroughs abbiano qualche anno in più rispetto ai ragazzi di Stranger Things, si tratta di un gruppo di disadattati altrettanto amabile e non vediamo l'ora che vi uniate a loro in un'avventura che sarà a tratti spaventosa, divertente e profondamente toccante.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata quando il progetto ha ottenuto il via libera lo scorso aprile, i fratelli Duffer hanno dichiarato:

Malone avrà la parte di Claire, Miranda sarà Paz, Numrich ha la parte di Blaine, Kremelberg è Anneliese.

In precedenza era stata confermata la presenza di Alfred Molina nei panni di Sam, Geena Davis che sarà Renee, Alfre Woodard nei panni di Judy, Denis O'Hare che sarà Wally, Clarke Peters nel ruolo di Art e Bill Pullman che sarà Jack.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e nel team della produzione, oltre a Upside Down Pictures dei fratelli Duffer, ci saranno anche Jeffrey Addiss, Will Matthews e Ben Taylor.