Oggi sarà una giornata di grandi annunci per Netflix , che ha promesso, coinvolgendo “le star più famose al mondo”, grandi novità attese per le prossime ore.

Nel video di circa due minuti che potete ammirare qui di seguito compaiono un mucchio di personalità del mondo del cinema e dello streaming che si messaggiano a vicenda.

“Perché le persone più famose al mondo sono in una chat di gruppo?” ha chiesto sui social il colosso dello streaming. “Perché abbiamo TANTE notizie da condividere con voi domani“.

Visto che il gran giorno è oggi, Netflix ha calato gli assi: alle 15:00 sarà infatti svelata un’anteprima del film in arrivo nel 2021 che, a quanto pare, saranno “uno a settimana”.

Ricordiamo che Dwayne Johnson e Gal Gadot saranno in Red Notice, mentre Joey King, Lana Condor e Noah Centineo saranno in The Kissing Booth 3 e Tua per sempre, Lara Jean. La presenza nel video di Chris Hemsworth potrebbe segnalare anticipazioni su Tyler Rake 2 o sul film di fantascienza Spiderhead. Dave Bautista sarà in Army of the Dead di Zack Snyder mentre Amy Adams in La donna alla finestra.

Nel filmato Lin-Manuel Miranda fa riferimento alla regia, quindi probabilmente si riferisce a Tick, Tick… Boom! mentre Idris Elba, invece, sarà sia in Concrete Cowboy che in The Harder They Fall con Regina King e Jonathan Majors, anche loro nel video.

Melissa McCarthy e Octavia Spencer saranno invece in Thunder Force, mentre McCarthy sarà anche in The Starling. Halle Berry distribuirà sul colosso il suo debutto alla regia Bruised. Jason Momoa sarà sia in Sweet Girl che in Slumberland, mentre Jennifer Garner sia in Yes Day che in The Adam Project.