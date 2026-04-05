Netflix, Warren Ellis rischia tutto: adatta un videogioco, senza conoscerlo, e crea una saga nuova (e imperdibile)

Pubblicazione: 05 aprile alle 10:00

Quando Frederator Studio si mise in contatto con Warren Ellis nel 2007 per proporgli di adattare Castlevania in una serie animata, lo scrittore britannico non aveva la minima idea di cosa fosse. Non aveva mai impugnato un controller per esplorare il castello di Dracula, non conosceva la saga dei Belmont, non sapeva nulla dell'universo gotico che aveva conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Eppure, proprio questa totale ignoranza si sarebbe rivelata, paradossalmente, la chiave del successo di una delle serie animate più acclamate di Netflix.



È una storia che va contro ogni logica del mondo degli adattamenti. Solitamente, quando un'opera amata dai fan viene tradita dal suo adattamento, il risultato è catastrofico. Basti pensare alla serie TV di Halo prodotta da Paramount, talmente distante dai videogiochi da sembrare scritta da qualcuno che aveva solo visto la copertina e immaginato il resto: fantascienza militare generica, senz'anima. O a come HBO, pur partendo con un approccio più fedele per The Last of Us, abbia poi modificato radicalmente alcuni colpi di scena cruciali nella seconda stagione, rovinando l'impatto emotivo che aveva reso iconico il videogioco.



Warren Ellis, invece, ha fatto qualcosa di diverso. Quando ha messo le mani sui giochi di Castlevania, non ha visto un'opera da replicare fedelmente, ma una fonte d'ispirazione da reinterpretare completamente. Ha riconosciuto nei videogiochi una "trasposizione giapponese" dei classici film della Hammer Horror, quegli straordinari capolavori gotici britannici che aveva amato sin da ragazzo. Quei film, con i loro set pittoreschi, il trucco artigianale dei mostri e i colori vibranti, raccontavano Dracula, Frankenstein e altre storie dell'orrore con uno stile inconfondibile.

Castlevania - Netflix

Per Ellis, adattare Castlevania è diventato un pretesto per rendere il proprio omaggio personale alla Hammer Horror. Non voleva semplicemente trasformare in animazione le meccaniche di gioco o seguire pedissequamente la trama dei titoli Konami. Voleva creare la sua versione di quell'universo, filtrata attraverso la sua sensibilità autoriale e il suo amore per il cinema horror classico. Un rischio enorme, considerando quanto i fan possano essere intransigenti quando vedono tradire le loro opere preferite.



Ma il rischio ha pagato. La serie Castlevania di Netflix, pur essendo profondamente diversa dai videogiochi, è riuscita a conquistare pubblico e critica grazie alla sua qualità intrinseca. Non è come i giochi, questo è innegabile, ma funziona magnificamente come horror show a sé stante, con una narrazione avvolgente, personaggi complessi e un'atmosfera gotica che cattura dal primo episodio. La prova del suo successo sta nei numeri: Netflix, notoriamente spietata nel cancellare le sue produzioni originali, ha mantenuto Castlevania in programmazione per ben quattro stagioni, per un totale di 32 episodi.



Ma la storia non finisce qui. Il successo della serie ha fatto qualcosa di ancora più sorprendente: ha dato vita a un universo Castlevania completamente separato da quello dei videogiochi. Mentre i giochi continuano a sviluppare la loro continuità e il loro lore originale, Netflix ha creato una timeline alternativa con regole proprie, storie proprie e un medium completamente diverso. Quando la serie principale si è conclusa nel 2021, nel 2023 è arrivato Castlevania: Nocturne, uno spinoff che segue Richter Belmont, discendente del clan di cacciatori di vampiri, durante la Rivoluzione Francese.

Castlevania - Netflix

Nocturne non è un adattamento di un gioco specifico, ma un'espansione dell'universo che Ellis aveva creato per la prima serie. Prende i concetti base della mitologia di Castlevania e li sviluppa in direzioni nuove, mantenendo la stessa filosofia creativa: libertà narrativa, atmosfera gotica, riferimenti cinematografici. È un caso raro in cui un adattamento infedele non solo funziona, ma diventa abbastanza forte da sostenere un proprio franchise autonomo.