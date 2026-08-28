Nicole Kidman e i segreti oscuri in una città perfetta: il thriller da non perdere su Prime Video

Pubblicazione: 28 agosto alle 17:00

Mimi Cave sa come raccontare storie dove la superficie inganna. Con Fresh, il suo esordio alla regia, aveva trasformato un incontro romantico al supermercato in un incubo cannibale che aveva fatto parlare il pubblico per settimane. Ora, con Holland, disponibile su Prime Video, il suo secondo lungometraggio, la regista torna a esplorare le crepe sotto la patina della perfezione. Questa volta il palcoscenico è Holland, Michigan, una cittadina che sembra uscita da una cartolina olandese, con campi di tulipani colorati e casette da cottage che sembrano quasi finte. Troppo perfette, forse. Ed è proprio in questa perfezione che inizia a insinuarsi il dubbio.

. La routine è scandita da gesti rituali: preparare il polpettone, mandare il marito in viaggio d'affari con un bacio, occuparsi del bambino. Ma qualcosa non quadra. Nancy inizia a sospettare che Fred possa avere una relazione extraconiugale, e questo sospetto innesca una catena di eventi che trasformerà la sua esistenza ordinata in qualcosa di molto più oscuro.. Le case sembrano ritagliate dal cartone, i tulipani di plastica.

Tutto esiste in una sorta di limbo temporale, anche se tecnicamente siamo nei primissimi anni 2000. Questo senso di straniamento è rafforzato dal gigantesco plastico ferroviario che Fred cura maniacalmente nel garage di casa, un microcosmo di controllo e ossessione che rispecchia la struttura stessa della città. Nancy sembra quasi fluttuare sopra la propria vita, più che viverla davvero. La sua ingenuità sfiora la dimenticanza, come se fosse scollegata dalla realtà circostante. È felice di essere moglie e madre, ma c'è qualcosa di meccanico nei suoi gesti, come se stesse recitando un copione imparato a memoria. Kidman, che è indiscutibilmente il cuore pulsante di Holland, restituisce questa ambiguità con una performance stratificata che richiama i suoi ruoli in Dicono di lei e Io e Marnie, dove la protagonista oscilla tra fragilità e determinazione, innocenza e calcolo.

L'attrice australiana è probabilmente una delle star più prolifiche di Hollywood: dal 2018 a oggi ha partecipato a circa 11 film e 6 serie televisive, spaziando dal dramma in streaming al cinema indipendente, dalla serialità prestigiosa al genere puro. Si getta in ogni ruolo senza riserve, e Holland non fa eccezione. Qui deve bilanciare registri diversi: commedia straniante, thriller investigativo, horror grottesco. È un esercizio di equilibrismo recitativo, e Kidman lo esegue con la sicurezza di chi ha già attraversato ogni territorio possibile.



