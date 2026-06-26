Nicole Kidman nel ruolo di una mamma distrutta dal dolore, in questa commovente serie su Prime Video

Pubblicazione: 26 giugno alle 16:30

Non è un segreto che Nicole Kidman sappia consegnare performance memorabili indipendentemente dal medium. Se Eyes Wide Shut e The Hours restano pietre miliari della sua carriera cinematografica, con quest'ultimo che le è valso l'Oscar, è sul piccolo schermo che l'attrice australiana continua a esplorare personaggi di una complessità stratificata. Da quando Big Little Lies l'ha vista interpretare un'avvocata intrappolata in una relazione violenta, è stato difficile non confrontare ogni suo nuovo progetto televisivo con quella devastante interpretazione. Almeno fino all'arrivo di Expats.



La miniserie Prime Video permette a Kidman di superare le aspettative e di affrontare uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera. L'attrice interpreta Margaret, una madre sopraffatta dall'angoscia da quando il suo figlio più piccolo, Gus, è scomparso a Hong Kong. Mentre vaga per la popolosa città asiatica, il personaggio non solo si aggrappa all'ultimo filo di speranza di riabbracciare suo figlio, ma si trova anche impossibilitata a proseguire con la propria esistenza da quando è avvenuto l'incidente.



Attraverso una serie di flashback distribuiti lungo gli episodi, scopriamo che Margaret è madre di tre figli e cerca sempre di mettere i bambini al primo posto. Nonostante le occasionali preferenze di Gus per la babysitter piuttosto che per lei, sembra godere di una vita familiare serena e appagante. Questa pace si frantuma quando Margaret decide di invitare Mercy, interpretata da Ji-Young Yoo, ad accompagnarla con i bambini al mercato notturno di Hong Kong. Quando la protagonista lascia due dei suoi figli con Mercy per qualche minuto, non avrebbe mai potuto immaginare che uno di loro sarebbe scomparso tra la folla.

Kidman passa dall'interpretare una madre calma, a volte esausta, a incarnare una donna disperata ed emotivamente devastata. Questo cambiamento improvviso permette agli spettatori di percepire quanto il personaggio si senta perduto quando scopre che suo figlio è disperso, e come questa notizia stravolga la sua quotidianità da quel momento in poi. Dato lo stato mentale del personaggio dopo l'incidente, Kidman deve incarnare completamente il dolore costante di Margaret e il suo desiderio di trovare risposte.



Ma Margaret non viene trasformata per sempre solo emotivamente dalla scomparsa di suo figlio. Anche le relazioni che aveva costruito fino a quel momento vengono irrimediabilmente alterate. Con un membro della famiglia mancante, non riesce più a connettersi con i suoi altri due figli o con il marito. Clarke e Margaret portano questo fardello in modi diversi: lui si rifugia nella religione mentre lei preferisce continuare la sua ricerca di indizi che potrebbero avvicinarla a Gus.



La lotta della coppia per andare avanti è costantemente presente nella serie, in particolare nel quarto episodio quando vengono chiamati a visitare la terraferma per identificare un corpo. La loro conversazione nell'obitorio è l'unico momento in cui sono trasparenti l'uno con l'altra riguardo ai propri conflitti interiori. La rappresentazione di Kidman e Tee di due personaggi con background diversi e modi differenti di affrontare il dolore suscita empatia negli spettatori, che finiscono per fare il tifo affinché trovino pace. La loro esibizione delle varie fasi del lutto aggiunge sfumature alla storia, mostrando come un incidente possa portare persone che si amano e si apprezzano a trovarsi improvvisamente distanti.

Oltre alla capacità di Kidman di attingere all'angoscia e al dolore in Expats, l'attrice riesce anche a trasmettere moltissimo attraverso le sue microespressioni. Nel finale della serie, la maggior parte delle scene che coinvolgono il suo personaggio viene catturata attraverso primi piani ravvicinati che danno all'attrice l'opportunità di connettersi con gli spettatori a un livello più profondo. Sebbene Margaret non abbia superato la scomparsa di Gus, comprende che può scegliere se lasciare che questo evento definisca completamente la sua esistenza o trovare un modo per convivere con il dolore. I closeup permettono di cogliere ogni minima variazione nel volto di Kidman: lo sguardo che si appanna, la leggera contrazione delle labbra, il battito di ciglia che tradisce un pensiero doloroso. Sono questi dettagli millimetrici a rendere la performance così potente.



La serie, diretta da Lulu Wang, sfrutta magistralmente la capacità di Kidman di comunicare universi emotivi attraverso minimi movimenti facciali. In un'epoca in cui molte performance televisive puntano sull'enfasi e sulla teatralità, la scelta di andare nella direzione opposta, privilegiando la sottrazione e l'intimità, si rivela vincente. Gli spettatori non assistono semplicemente al dolore di Margaret, ma lo sentono risuonare dentro di sé.