Un weekend romantico diventa un gioco mortale, in questo remake con Jason Segel su Prime Video

Pubblicazione: 25 giugno alle 17:30

Quando un regista decide di rifare un film straniero, il rischio è sempre dietro l'angolo. Troppo fedele e diventa una copia sbiadita. Troppo creativo e tradisce l'anima dell'originale. Jorma Taccone, il filmmaker dietro alcuni dei momenti più iconici della comedy americana, ha scelto una terza via con Sul tuo cadavere, il remake del thriller norvegese The Trip di Tommy Wirkola. E lo ha fatto seguendo un principio chiaro: non limitarsi a tradurre, ma reinterpretare con la propria voce. Il film racconta la storia di Dan e Lisa, una coppia in crisi interpretata da Jason Segel e Samara Weaving. La premessa è quella dell'originale del 2021: un weekend romantico in una baita isolata che si trasforma in un gioco mortale quando emerge che entrambi i coniugi hanno pianificato l'omicidio dell'altro.

Ma è nel come Taccone orchestra questa danza macabra che il film prende una direzione inaspettata. La differenza fondamentale risiede nel tono.che esplode in violenza. Taccone ha scelto di iniettare nel suo remake, dal Saturday Night Live ai Lonely Island. Non si tratta di alleggerire la tensione, ma di renderla più complessa, stratificata, umana., mantenendo la spina dorsale della trama ma rendendo Dan e Lisa figure con cui il pubblico potesse empatizzare.

La coppia diventa meno caricaturale, più sfaccettata. I tentativi di omicidio reciproco non nascono da una malvagità innata, ma da una disfunzionalità relazionale portata all'estremo. Jason Segel, protagonista insieme a Samara Weaving, ha abbracciato completamente questa visione. Ma c'è un altro elemento che distingue Sul tuo cadavere dal suo predecessore: l'introduzione di nuovi personaggi che ampliano la prospettiva narrativa. Timothy Olyphant entra in scena come Pete, un uomo a cui Lisa fa una proposta ghiotta e letale: uccidere suo marito. Il personaggio di Olyphant porta una dimensione diversa al film, un outsider che catalizza le tensioni già esplosive tra i coniugi.

C'è poi un dettaglio nascosto, quasi una firma personale. Taccone è figlio di Tony Taccone, acclamato regista teatrale e collaboratore di figure monumentali come Tony Kushner. Nel film, Lisa è un'attrice di teatro off-Broadway che prende in giro Dan proprio perché è "solo" un regista cinematografico, non il titano del palcoscenico che lei avrebbe voluto al suo fianco. È una battuta sottile, autoironica, che il regista ammette avere radici autobiografiche. Questo background, intriso di humor intelligente e timing comico, permea Sul tuo cadavere. Non è un thriller puro né una commedia nera classica. È un ibrido che gioca con le aspettative, che ti fa ridere un istante prima di farti trattenere il fiato. Taccone ha voluto conservare le scene che funzionavano nell'originale, quelle che avevano un impatto emotivo o narrativo potente, scartando invece ciò che non serviva alla sua visione.



Il risultato è un film che parla contemporaneamente a chi ama i thriller tesi e a chi cerca qualcosa di più stratificato, meno prevedibile. Sul tuo cadavere non rinnega The Trip, lo usa come fondamenta per costruire qualcosa di diverso. È un esercizio di equilibrismo raro nel panorama dei remake, dove spesso la scelta è tra clonare o stravolgere. La critica ha accolto il film con reazioni miste, riconoscendo l'ambizione del progetto ma dividendosi sull'efficacia della mescolanza tonale. Alcuni hanno apprezzato proprio quella capacità di tenere insieme registri opposti, altri hanno trovato il risultato troppo frammentato. Eppure è proprio in questa tensione irrisolta, in questo rifiuto di essere facilmente categorizzabile, che Sul tuo cadavere trova la sua identità.