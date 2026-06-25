Su Prime Video, c'è un k-drama di successo che trasforma la quotidianità lavorativa in una fiaba romantica

Pubblicazione: 25 giugno alle 17:00

Se pensate che l'ufficio sia solo un luogo di scadenze impossibili, riunioni infinite e caffè pessimo, probabilmente non avete mai lavorato in un k-drama. Su Prime Video è disponibile Ci vediamo domani al lavoro!, una serie coreana che trasforma la quotidianità lavorativa in una fiaba romantica dove l'amore sboccia tra scrivanie, progetti e dinamiche di potere. Tratto dal webtoon di successo pubblicato da Kakao tra il 2020 e il 2024, Ci vediamo domani al lavoro! ha già conquistato 200 milioni di visualizzazioni cumulative, dimostrando che la formula della romance da ufficio funziona alla perfezione anche in formato fumetto digitale.

Ora il McQueen Studio vede la sua creazione prendere vita grazie alla sceneggiatrice Kim Kyung-min, co-autrice di Born Again, e alla regia di Cho Eun-sol, che ha diretto Perfect Shot e My Beautiful Apartment., una product planner che dopo sette anni nella stessa azienda ha esaurito ogni briciola di entusiasmo professionale.. Le sue difese emotive sono erette come mura medievali, soprattutto dopo una delusione sentimentale che l'ha segnata., ma il destino ha altri piani per lei.

In ufficio lo chiamano l'Uomo dei Tre No: niente sorrisi, niente chiacchiere, niente scuse. Un blocco di ghiaccio professionale che sembra incarnare l'antitesi del calore umano. Ma come insegna ogni buona romance che si rispetti, dietro quella facciata glaciale si nasconde un cuore che aspetta solo le condizioni giuste per sciogliersi. Il cast di supporto arricchisce la narrazione con sottotrame parallele che esplorano altre sfaccettature dell'amore in ambito lavorativo. Kang Mi-na interpreta Yoon No-a, una veterana dell'ufficio con cinque anni di esperienza alle spalle, che si trova al centro delle attenzioni di un collega più giovane, Lee Jae-in, interpretato da Won Gyu-bin. Questa dinamica inverte gli stereotipi tradizionali, aggiungendo una nota di freschezza alle convenzioni del genere.

Il vero elemento di tensione narrativa arriva con Jo Ga-eul, personaggio affidato a Choi Kyung-hoon. Ga-eul è un aspirante cantante che rappresenta il primo amore di Ji-yoon, quel tipo di legame del passato che può riemergere nel momento meno opportuno e complicare qualsiasi situazione presente. La sua presenza minaccia di insinuarsi tra i due colleghi proprio mentre la loro connessione inizia a prendere forma. La serie si propone di mescolare satira sociale sul mondo del lavoro contemporaneo con una romance a combustione lenta, quel tipo di sviluppo emotivo che procede per sguardi, gesti minimi e momenti rubati tra una riunione e l'altra.

L'obiettivo dichiarato è catturare la realtà della cultura lavorativa moderna con umorismo, cuore e quella giusta dose di caos emotivo che rende ogni storia credibile. Ci vediamo domani al lavoro! esplora un territorio narrativo che risuona profondamente con il pubblico globale: quello delle. Quando passi otto o più ore al giorno nello stesso spazio, condividendo stress, successi e frustrazioni con le stesse persone, i confini tra professionalità e intimità possono sfumare

La serie promette di indagare proprio questa zona grigia, dove le emozioni umane si scontrano con le gerarchie aziendali e le ambizioni di carriera. Prime Video continua così la sua strategia di investimento nei contenuti coreani, cavalcando un'onda che ha già portato successi globali attraverso diverse piattaforme. Il pubblico italiano, in particolare, ha dimostrato un crescente appetito per i k-drama, attratti da narrazioni che spesso privilegiano lo sviluppo dei personaggi e l'evoluzione emotiva rispetto ai colpi di scena eclatanti.