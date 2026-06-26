Trame contorte e cospirazioni paranoiche, in questa serie d'azione con Maggie Q da riscoprire su Netflix

Pubblicazione: 26 giugno alle 16:00

Maggie Q è sempre stata una forza della natura. Allenata nelle arti marziali dal leggendario Jackie Chan, è rapidamente diventata una superstar del cinema di Hong Kong. Eppure, nonostante un debutto hollywoodiano promettente in Mission: Impossible III nel 2006, l'industria cinematografica americana ha impiegato troppo tempo per riconoscere il suo talento. Quasi due decenni dopo, Q guida Ballard su Prime Video, l'acclamato spin-off di Bosch basato sui romanzi di Michael Connelly, interpretando una detective austera, determinata e sofisticata che risolve casi irrisolti e affronta sessismo, bigottismo e corruzione nel dipartimento di polizia di Los Angeles.



Ma prima di Renée Ballard, c'è stato un ruolo che avrebbe dovuto renderla una stella internazionale: Nikita Mears nella serie Nikita. Andata in onda sulla CW dal 2010 al 2013 per quattro stagioni, questa re-immaginazione americana della serie canadese del 1997 La Femme Nikita, a sua volta remake dell'omonimo film francese del 1990, ha rappresentato un'opportunità perfetta per Maggie Q di dimostrare tutto il suo arsenale di capacità. Supervisionata principalmente dal produttore esecutivo Craig Silverstein, Nikita è un thriller di spionaggio ad alto contenuto tecnologico e ricco di azione, traboccante di trame contorte, cospirazioni paranoiche, giochi psicologici da scacchisti, abusi di potere sistematici e vendetta femminile, il tutto ancorato dalla presenza magnetica di Q in un ruolo che finalmente le rendeva giustizia.



Nikita Mears è in missione. Anni prima dell'inizio della serie, Division, un'organizzazione indipendente di operazioni segrete, ha "salvato" una Nikita adolescente dal braccio della morte, ha falsificato la sua morte e l'ha addestrata rigorosamente nell'arte dello spionaggio, della seduzione e dell'assassinio. Questa è la procedura standard per Division: reclutano individui complessi con passati criminali o persone in situazioni di svantaggio, forzandoli ad entrare nei loro ranghi. Non appena gli operativi passano da tirocinanti ad agenti, servire Division diventa una condanna a vita, e qualsiasi passo fuori riga provoca una punizione letale.

Nikita ha abbandonato i suoi presunti salvatori tre anni prima dell'inizio della serie, diventando il bersaglio numero uno di Division per quella sfida. L'organizzazione ha assassinato il suo fidanzato civile, Daniel Monroe, e lei è determinata a rivendicarsi cancellando Division dalla faccia della terra. Al di là della sua vendetta personale, le tattiche di reclutamento di Division sono discutibili nel migliore dei casi e decisamente sfruttanti nel peggiore. Il direttore del gruppo, Percy interpretato da Xander Berkeley, piega persone ed eventi alla sua volontà in nome del profitto e del potere, accettando tangenti e assassinii su commissione. Solo chi beneficia dell'influenza di Division potrebbe argomentare contro l'idea che il mondo starebbe meglio senza la loro corrotta ingerenza.



Per raggiungere il suo obiettivo, Nikita recluta Alex Udinov, una giovane donna tormentata e traumatizzata con legami diretti al passato di Nikita, interpretata da Lyndsy Fonseca. Alex deve infiltrarsi in Division e diventare l'agente doppiogiochista di Nikita dall'interno. Mentre il duo smantella il sistema, Nikita raccoglie altri agenti ribelli in un gruppo affiatato e leale, incluso il suo ex istruttore, Michael Bishop di Shane West. La prossimità forzata significa che Nikita e il suo ex mentore devono affrontare la loro fratturata tensione romantica.



Nikita è andata in onda durante l'era d'oro della CW. Gossip Girl e The Vampire Diaries erano già successi clamorosi, mentre Arrow, Reign e The 100 stavano per debuttare. Inizialmente, Nikita ricorda Alias con Jennifer Garner e altri thriller d'azione guidati da donne nello stesso filone. Ma da questa prospettiva, la serie offre tutto ciò che ti aspetti, con una audacia acida inaspettata per un budget televisivo, con sequenze d'azione di diversi livelli superiori allo standard del network. Il combattimento corpo a corpo di Nikita non è cruento come il materiale richiederebbe, essendo sulla CW, ma la sua tecnica ferocemente implacabile rimane sorprendentemente viscerale.

La serie offre anche il brivido familiare e soddisfacente intrinseco nel guardare tenaci sfavoriti, guidati da una figura di lupo solitario determinato, resistere a un'organizzazione apparentemente intoccabile e sfacciatamente corrotta. Nikita prende liberamente il suo mood e il suo focus dai thriller paranoici degli anni Settanta, solo con i vantaggi moderni dello spionaggio high-tech. Il team di Nikita rimane imperterrito nella sua ricerca attraverso le quattro stagioni della serie, nonostante gli innumerevoli ostacoli. Vivendo le loro vite sia come cacciatori che come prede, i suoi agenti ribelli si districano dalle trappole di Division, commettono errori e si feriscono a vicenda.



Nel complesso, la serie affronta argomenti complicati come l'aggressione sessuale, l'abuso emotivo e il trauma con il rispetto delicato che tale materiale richiede, oltre al pericolo diffuso di un'agenzia priva di controlli ed equilibri ma piena di tecnologia di sorveglianza e influenza politica illimitata. A persone come Nikita viene detto che possono redimere i loro peccati in nome del loro paese, ma la lealtà patriottica è semplicemente un'altra tattica manipolativa.



Nikita fa un punto nell'evitare lo stancante tropo delle spie femme fatale che sessualizzano abitualmente e apertamente i loro personaggi. Questo approccio rappresenta un cambiamento rinfrescante, sia nel contesto della televisione dei primi anni 2010 che nel panorama più ampio del genere spy thriller. La serie ha dimostrato che è possibile creare un thriller di spionaggio sofisticato e maturo, con posta in gioco alta e personaggi femminili complessi al centro della narrazione, senza ricorrere agli stereotipi usurati del genere.