Non un semplice film sul pugilato: su Prime Video, Scorsese firma il ritratto della mascolinità tossica

Pubblicazione: 19 settembre alle 19:00

Non importa quante volte lo si veda, il pugno più duro arriva alla fine. E ci si casca sempre, inermi, con la guardia abbassata. Martin Scorsese chiude Raging Bull - Toro scatenato, disponibile su Prime Video, con una citazione biblica dal Vangelo di Giovanni, illuminata verso dopo verso sullo schermo nero. Ma Jake LaMotta ha davvero raggiunto la redenzione? Il pugile corrotto, autodistruttivo, divorato dall'odio verso se stesso e gli altri, interpretato con una potenza straordinaria da Robert De Niro in questo classico del 1980, termina i suoi giorni senza riconciliarsi con la moglie che ha maltrattato, senza fare pace con il fratello Joey che ha sopportato ogni sua follia. Joe Pesci consegna una performance altrettanto indimenticabile in quel ruolo di fratello martire. L'atto finale del film mostra LaMotta ridotto a un relitto gonfio e distrutto, intento a recitare numeri sentimentali e autocelebrativi in un nightclub di seconda categoria, semplicemente compiaciuto di essere sopravvissuto.

Come il cieco che rifiuta di condannare Gesù, LaMotta non ha interesse per il giudizio morale. Forse è questo il mistero di Raging Bull: il suo equivalente cinematografico della grazia divina.. Proprio l'anno prima, Rocky II di Stallone – prodotto, come Raging Bull, da Irwin Winkler – aveva offerto esattamente questo tipo di narrazione consolatoria., accettando di perdere volontariamente un incontro su ordine della malavita, proprio come Marlon Brando in Fronte del porto. La vittoria del titolo di LaMotta è irrimediabilmente compromessa dalla corruzione mafiosa. Il suo declino è segnato da ingratitudine e violenza.. Gli spettatori dell'epoca colsero echi con The Ekephant Man di David Lynch, uscito nello stesso periodo.Tutto questo viene mostrato attraverso una serie di episodi visivamente stupefacenti, onirici, dentro e fuori dal ring.– interpretata da Cathy Moriarty in un debutto straordinario –, impazzendo per la gelosia ossessiva, l'insicurezza divorante e una mascolinità tossica che diventa la sua rovina. Oltre a basarsi sull'autobiografia di LaMotta, il film di Scorsese trae ispirazione da Il campione di Mark Robson del 1949 con Kirk Douglas, e da Magnet of Doom di Jean-Pierre Melville del 1963 con Jean-Paul Belmondo.. Nessun film di boxe, prima o dopo, ha mai raggiunto quella bellezza disperata. Forse lo sport stesso è stato messo al tappeto dalla potenza estetica di quest'opera.

De Niro mostra come l'orgoglio di LaMotta non gli permetta di perdere in modo convincente. Non può e non vuole andare al tappeto. La folla fischia questo evidente imbroglio e nel suo spogliatoio LaMotta scoppia in lacrime come un bambino. Ma è proprio questo il punto: nel rituale emotivo dell'abuso, LaMotta deve essere umiliato, mutilato come uno stallone castrato, deve capire chi comanda davvero, deve inginocchiarsi di fronte ai suoi padroni mafiosi. È il teatro della crudeltà della mascolinità. LaMotta non impara nulla, non cresce, non si trasforma in un uomo migliore. Sopravvive semplicemente, passando dalla violenza controllata del ring alla violenza domestica, dalla celebrità al degrado, dalla forma fisica perfetta all'obesità, mantenendo intatta la sua incapacità di connessione umana autentica. La trasformazione fisica di De Niro – che mise su oltre venti chili per interpretare il LaMotta decaduto – è diventata leggendaria, simbolo di una dedizione al mestiere che ha ridefinito cosa significasse "metodo" nella recitazione.



