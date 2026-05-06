Non una semplice serie sportiva, ma una storia di ambizione: questa commedia Netflix è imperdibile

Pubblicazione: 06 maggio alle 09:00

La seconda stagione di Running Point sta vivendo un successo clamoroso su Netflix, superando le aspettative più ottimistiche e consolidandosi come una delle serie più seguite del momento. Secondo i dati ufficiali dello streamer, la serie ha accumulato oltre 25 milioni di ore visualizzate in totale, un risultato che testimonia una crescita significativa rispetto al debutto della prima stagione.



Questo incremento non è casuale. La commedia ambientata nel mondo del basket professionistico, con Kate Hudson nei panni della protagonista Isla Gordon, ha saputo evolversi mantenendo intatto il proprio DNA comico ma affinando tutti quegli elementi che nella prima stagione erano ancora in fase di rodaggio. Il risultato è una serie più matura, più sicura di sé, capace di bilanciare risate genuine con una narrazione più strutturata e personaggi con archi narrativi più profondi.



Running Point non è una semplice commedia sportiva. Pur essendo ambientata nel contesto di una franchigia di basket professionistico, la serie pone l'accento sulle dinamiche interne all'organizzazione piuttosto che sull'azione atletica vera e propria. È il backstage, non il campo, il vero palcoscenico dove si consumano i conflitti più interessanti. Nella prima stagione, il focus era sulla corsa di Isla per dimostrare di essere all'altezza del ruolo di proprietaria della squadra, una donna che doveva conquistarsi la fiducia di un ambiente tradizionalmente maschile e scettico.

Running Point - Netflix

Nella seconda stagione, il registro cambia. Isla non deve più dimostrare di meritare il suo posto: lo ha già conquistato. Ora deve mantenerlo, gestire le aspettative di successo continuo, destreggiarsi tra gli interessi contrastanti della sua famiglia allargata e quelli dell'organizzazione nel suo complesso. Questo shift narrativo offre agli sceneggiatori una gamma molto più ampia di conflitti credibili e riconoscibili. Le decisioni di un leader hanno conseguenze che si ripercuotono sull'intera struttura, creando tensioni che vanno ben oltre il singolo episodio.



È proprio questa capacità di costruire archi narrativi che si sviluppano nel corso di più puntate a rendere la seconda stagione più coinvolgente. Non si tratta più solo di episodi autoconclusivi con una battuta finale che chiude il cerchio, ma di una storia che respira, che costruisce momentum e che ti lascia con la voglia di scoprire cosa succederà dopo. Gli sceneggiatori hanno imparato a giocare con i tempi lunghi, a seminare dettagli che germoglieranno solo più avanti, a far evolvere i personaggi in modo organico piuttosto che imporgli trasformazioni brusche e poco credibili.



Kate Hudson conferma ancora una volta di essere perfettamente a suo agio nel registro della commedia sofisticata. Il suo Isla Gordon è un personaggio sfaccettato: determinata ma non invincibile, intelligente ma capace di errori, carismatica senza essere irrealistica. È una protagonista con cui è facile empatizzare, perché i suoi dilemmi sono universali anche quando si svolgono in un contesto così particolare come quello di una squadra di basket professionistico.

Running Point - Netflix

Ma Running Point non vive solo sulla spalla della sua star. Il cast corale ha avuto modo di brillare maggiormente in questa seconda stagione, con personaggi secondari che guadagnano spazio e spessore. Le dinamiche familiari si intrecciano con quelle professionali in un gioco di equilibri che aggiunge complessità senza appesantire il ritmo. La serie sa quando accelerare con sequenze brillanti e quando rallentare per dare peso emotivo a certi momenti.



Running Point ha trovato il suo ritmo, la sua voce distintiva. Ha capito che una commedia ambientata nel mondo dello sport può funzionare anche senza concentrarsi ossessivamente sulle partite e sui canestri. Può raccontare storie di leadership, di famiglia, di ambizione e di compromesso, usando il basket come sfondo ma non come unico motore narrativo. È una serie che parla di persone prima che di atleti, di relazioni prima che di risultati sportivi. Si è ritagliata uno spazio suo, diventando una di quelle serie che non fanno rumore assordante ma costruiscono un pubblico fedele e in crescita.