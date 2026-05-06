Netflix, da questo mese non funzionerà più su queste TV: la lista aggiornata dei dispositivi

Pubblicazione: 06 maggio alle 06:00

Per gli utenti di Netflix, maggio 2026 porta una notizia scomoda. La piattaforma ha ufficialmente allungato la lista di dispositivi su cui l'app non funziona più, con un taglio che colpisce televisori ancora perfettamente funzionanti dal punto di vista hardware ma considerati obsoleti sul piano tecnico. Se Netflix ha smesso di avviarsi sul tuo televisore in questi giorni, e tutto il resto funziona normalmente, la spiegazione è quasi certamente questa: il tuo modello è nella lista. Il messaggio che compare è diretto — "Netflix non è più disponibile su questo dispositivo" — e nessun aggiornamento del firmware potrà cambiarlo, perché il limite è nell'hardware, non nel software.

Perché Netflix taglia i dispositivi più vecchi

La ragione è tecnica, non commerciale. I dispositivi prodotti prima del 2015 hanno limiti di memoria RAM e processore che impediscono l'esecuzione delle versioni aggiornate dell'app, e soprattutto non supportano i protocolli moderni di protezione dei contenuti digitali (DRM) richiesti dagli accordi con le major cinematografiche e televisive. Continuare a sviluppare l'app per questi dispositivi significherebbe rallentare l'evoluzione dell'intera piattaforma, dal supporto al 4K e all'HDR ai codec più recenti. Netflix ha quindi scelto di concentrarsi sull'hardware in grado di garantire sicurezza, prestazioni e qualità dello streaming.

La lista completa dei televisori colpiti

Netflix ha pubblicato ufficialmente l'elenco dei modelli che hanno perso il supporto a partire dal 6 maggio 2026. Per le Apple TV il taglio riguarda tutte le versioni di prima, seconda e terza generazione, dispositivi usciti tra il 2007 e il 2013 che Apple stessa non aggiorna da anni. Per Samsung sono coinvolte tutte le Smart TV della serie EOS prodotte tra il 2012 e il 2015, che usano un sistema operativo proprietario precedente a Tizen. Per LG e Panasonic il taglio è netto: tutte le TV prodotte prima del 2015, senza eccezioni per modello o serie. Per Sony sono interessati molti modelli della linea Bravia, in particolare le serie KDL, XBR, W95 e X95 prodotte tra il 2011 e il 2014.

Netflix ha pubblicato un elenco con tutte le marche e i modelli che perderanno il supporto, a partire dal prossimo 6 maggio 2026

Anche gli smartphone: la lista dei modelli Android e Apple colpiti

Il taglio non riguarda solo le Smart TV. Netflix ha annunciato l'interruzione del supporto anche per una serie di smartphone con specifiche tecniche ormai considerate insufficienti. Tra i modelli Android colpiti figurano il Samsung Galaxy S5, il Sony Xperia M4 Aqua, il Motorola Moto X, l'LG G4, l'HTC One M8, il Huawei Ascend Mate 7 e l'Asus ZenFone 7. Per i dispositivi Apple, la soglia è chiara: solo i device con iOS 17 o iPadOS 17 e versioni successive mantengono l'accesso alla piattaforma. Tutto ciò che gira su versioni precedenti di iOS viene escluso in via definitiva.

Come verificare se il proprio dispositivo è a rischio

La verifica è rapida. Sulla Smart TV basta andare nel menu principale e cercare la voce Informazioni sul dispositivo o Sistema: lì si trovano il nome del modello e l'anno di produzione. Se rientra nelle categorie elencate sopra, il supporto è interrotto e non ci sono soluzioni alternative che coinvolgano il televisore stesso. Su smartphone Android le informazioni si trovano nella scheda Informazioni sul telefono nelle impostazioni. Su iPhone e iPad basta verificare la versione di iOS installata: se è precedente alla 17, Netflix non è più disponibile.

Un segnale indiretto utile: se sulla TV tutto il resto funziona, YouTube compreso, ma solo Netflix non si avvia, il problema non è la connessione né il televisore in sé, ma la compatibilità con l'app.

Le alternative: cosa fare senza cambiare televisore

Nessuno è obbligato a comprare un televisore nuovo. La soluzione più semplice ed economica è collegare alla porta HDMI del televisore esistente un dispositivo di streaming moderno: una Fire TV Stick di ultima generazione (dai 30 euro), un Chromecast con Google TV (40-70 euro), un'Apple TV 4K per chi è nell'ecosistema Apple, o una console di gioco come PlayStation 4, PlayStation 5 o Xbox One e versioni successive. Anche i decoder Sky aggiornati e i box degli operatori telefonici includono l'app Netflix integrata. In tutti questi casi il televisore fisico rimane invariato, Netflix gira sul dispositivo esterno e la qualità dello streaming è spesso superiore a quella dell'app integrata nei televisori più vecchi.