Odissea, Nolan dice no alla Director's Cut con scene inedite: il motivo è più profondo di quanto sembri
Christopher Nolan esclude una Director's Cut di Odissea con scene inedite. Il regista spiega le ragioni di una scelta definitiva che potrebbe sorprendere i fan.
Odissea è stato uno dei più grandi successi cinematografici del 2026, ma chi sperava di scoprire nuovi momenti dell'epica avventura diretta da Christopher Nolan dovrà probabilmente rinunciare a questo desiderio. Il regista ha infatti confermato che non realizzerà una director's cut del film, nonostante durante la lavorazione siano state eliminate diverse scene. E la spiegazione della sua decisione potrebbe sorprendere soprattutto gli appassionati che aspettavano una versione ancora più lunga dell'adattamento del poema di Omero.
Dietro questa posizione si nasconde una precisa filosofia cinematografica. Per Christopher Nolan, la versione distribuita nelle sale deve rappresentare il risultato definitivo del lavoro del regista, non una soluzione provvisoria destinata a essere modificata successivamente. “Non credo davvero nelle director's cut. Voglio sostenere il film che viene distribuito”, ha spiegato, sottolineando come il processo di selezione del materiale inizi molto prima delle riprese. Nolan ha infatti raccontato di cercare di eliminare gli elementi superflui già durante la scrittura della sceneggiatura.
Una scelta particolarmente importante per una produzione ambiziosa come Odissea, girata interamente con cineprese IMAX e caratterizzata da location spettacolari e condizioni di lavorazione spesso complicate. Il regista ha osservato che trascorrere un'intera giornata su una montagna, sotto la pioggia oppure a bordo di un'imbarcazione per girare una sequenza destinata a essere eliminata rappresenta uno spreco che preferirebbe evitare. Proprio per questo, cerca di arrivare sul set con le idee molto chiare su ciò che dovrà comparire nel montaggio finale.
Proprio durante la promozione del film dedicato al fisico americano, Cillian Murphy aveva raccontato che nei progetti di Nolan esistono generalmente pochissime scene eliminate, perché il regista sa con grande precisione quale storia vuole raccontare. La decisione assume un significato ancora più particolare considerando le dimensioni di Odissea, che dura 173 minuti e ha incassato oltre 1,8 miliardi di dollari nel mondo, diventando il maggiore successo commerciale della carriera di Nolan.
Il film, interpretato da un cast che comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron, ha riportato sul grande schermo il viaggio di Ulisse verso Itaca, trasformando il celebre racconto mitologico in uno spettacolo cinematografico di grandi proporzioni. La possibilità di vedere ulteriori sequenze aveva inevitabilmente incuriosito gli appassionati, soprattutto alla luce della ricchezza dell'opera originale e dei numerosi episodi che avrebbero potuto trovare spazio in un adattamento ancora più esteso.