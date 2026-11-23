Pubblicazione: 23 novembre alle 08:30

Odissea è stato uno dei più grandi successi cinematografici del 2026, ma chi sperava di scoprire nuovi momenti dell'epica avventura diretta da Christopher Nolan dovrà probabilmente rinunciare a questo desiderio. Il regista ha infatti confermato che non realizzerà una director's cut del film, nonostante durante la lavorazione siano state eliminate diverse scene. E la spiegazione della sua decisione potrebbe sorprendere soprattutto gli appassionati che aspettavano una versione ancora più lunga dell'adattamento del poema di Omero.

L'argomento è emerso durante un'intervista concessa a The Independentnel mercato home video. Interrogato sulla possibilità di pubblicare un montaggio alternativo, magari recuperando alcune sequenze rimaste fuori dalla versione cinematografica,. Il cineasta ha ammesso che esiste del materiale inutilizzato, ma ha chiarito che non intende mostrarlo agli spettatori. “Ci sono molte scene eliminate finite nel cestino che nessuno vedrà mai”, ha dichiarato, spiegando di non credere particolarmentet.

Dietro questa posizione si nasconde una precisa filosofia cinematografica. Per Christopher Nolan, la versione distribuita nelle sale deve rappresentare il risultato definitivo del lavoro del regista, non una soluzione provvisoria destinata a essere modificata successivamente. “Non credo davvero nelle director's cut. Voglio sostenere il film che viene distribuito”, ha spiegato, sottolineando come il processo di selezione del materiale inizi molto prima delle riprese. Nolan ha infatti raccontato di cercare di eliminare gli elementi superflui già durante la scrittura della sceneggiatura.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Una scelta particolarmente importante per una produzione ambiziosa come Odissea, girata interamente con cineprese IMAX e caratterizzata da location spettacolari e condizioni di lavorazione spesso complicate. Il regista ha osservato che trascorrere un'intera giornata su una montagna, sotto la pioggia oppure a bordo di un'imbarcazione per girare una sequenza destinata a essere eliminata rappresenta uno spreco che preferirebbe evitare. Proprio per questo, cerca di arrivare sul set con le idee molto chiare su ciò che dovrà comparire nel montaggio finale.

Questo non significa naturalmente che ogni scena girata finisca necessariamente nel film. Ancheha richiesto decisioni difficili durante il montaggio, manon sarà recuperato perha inoltre ribadito che uno dei compiti fondamentali di un regista consiste nel difenderefino all'arrivo del film nelle sale, assumendosi la responsabilità delle scelte compiute. Una convinzione che accompagna da anni il suo lavoro e che aveva

Proprio durante la promozione del film dedicato al fisico americano, Cillian Murphy aveva raccontato che nei progetti di Nolan esistono generalmente pochissime scene eliminate, perché il regista sa con grande precisione quale storia vuole raccontare. La decisione assume un significato ancora più particolare considerando le dimensioni di Odissea, che dura 173 minuti e ha incassato oltre 1,8 miliardi di dollari nel mondo, diventando il maggiore successo commerciale della carriera di Nolan.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Il film, interpretato da un cast che comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron, ha riportato sul grande schermo il viaggio di Ulisse verso Itaca, trasformando il celebre racconto mitologico in uno spettacolo cinematografico di grandi proporzioni. La possibilità di vedere ulteriori sequenze aveva inevitabilmente incuriosito gli appassionati, soprattutto alla luce della ricchezza dell'opera originale e dei numerosi episodi che avrebbero potuto trovare spazio in un adattamento ancora più esteso.