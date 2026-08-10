Odissea, niente CGI per alcune delle scene più spettacolari: ecco come Christopher Nolan le ha realizzate

Pubblicazione: 10 agosto alle 10:00

Christopher Nolan ha fatto di nuovo quello che sa fare meglio: piegare la realtà al servizio del cinema. Con il suo Odissea, il regista premio Oscar ha portato all'estremo la sua filosofia anti-CGI, trasformando il mondo intero in un set cinematografico. Il risultato è un colossal di tre ore che dimostra, ancora una volta, come nessun effetto digitale possa competere con la potenza viscerale dell'azione reale catturata su pellicola.

Durante il, Nolan ha annunciato con orgoglio: "Abbiamo girato in giro per il mondo perché questa è l'Odissea. Sarete felici di sapere quanto sia stato difficile per noi, perché deve essere difficile. È la natura stessa della storia". E difficile lo è stato davvero. Il cast e laper intraprendere un viaggio epico attraverso sei paesi, trasportando le ingombranti cineprese IMAX su navi, montagne e antiche grotte.

La nave di Odisseo non è stata filmata in un tank controllato di uno studio. La produzione ha utilizzato un'autentica nave vichinga lunga 35 metri, proveniente da Stavanger, in Norvegia. Il team guidato dalla production designer Ruth De Jong ha trasformato l'imbarcazione in una vera nave da guerra greca, con vele artigianali, remi funzionanti e dettagli in bronzo. Durante le riprese, la nave ha navigato dalla Scozia al Marocco, affrontando mare aperto e condizioni meteo imprevedibili.

Christopher Nolan spent four months out at sea to film THE ODYSSEY .The hero ship was the Draken Harald Harfagre, a real Norwegian Viking longship that crossed the Atlantic in 2016. 115 feet, 100 tons, 25 pairs of oars. The cast went to rowing camp and rowed it for real. pic.twitter.com/Ylhbnip4Hr — All The Right Movies (@ATRightMovies) July 24, 2026

Questa scelta ha permesso momenti di autentica spontaneità impossibili da replicare in studio. Gli attori hanno davvero affrontato onde e spruzzi salati. Durante una delle riprese, un gruppo di delfini è comparso perfettamente nell'inquadratura, un momento magico che nessun reparto effetti digitali avrebbe potuto programmare con quella naturalezza. Una delle location più impressionanti è stata la Grotta di Nestore, nel Peloponneso greco, dove Odisseo e i suoi uomini rimangono intrappolati nella caverna del Ciclope mangiatore di uomini.

"Ma ho costruito molte grotte prima... girare in una grotta vera è una sensazione completamente diversa. Una volta che la roccia viene spostata davanti alla porta e sei al buio, diventa molto, molto opprimente. Ha dato un senso di realtà alla scena". - Christopher Nolan

Ciclope-Polifemo in Odissea di Nolan, fonte: Universal Pictures

Questa grotta secolare è, e la produzione l'ha trasformata in un palcoscenico improvvisato, sfruttando la sua profondità e il soffitto a volta alto quasi 30 metri. Portare l'attrezzatura fino alla grotta è stata un'impresa in sé. La troupesu per la montagna,. All'interno, l'oscurità era opprimente e totale. Leutilizzate nella scena hanno aggiunto un elemento olfattivo decisamente sgradevole. "Sì, è diventato molto, molto umido e puzzolente dopo un po'",

L'invasione di Troia rappresenta forse il culmine pirotecnico del film. La città in fiamme e le torri che crollano sono state create con effetti pratici controllati di una scala che ha lasciato senza parole persino gli attori veterani. Matt Damon ha ricordato in un'intervista a Entertainment Weekly lo shock di vedere migliaia di persone sul set: attori, membri della troupe, coordinatori di stunt, tutti orchestrati in una danza di caos controllato.

Tom Holland, che interpreta Telemaco, il figlio di Odisseo, ha visitato il set troiano e si è stupito della coreografia degli effetti di fuoco. "La velocità con cui potevano dare fuoco alle cose e poi semplicemente spegnerle di nuovo", ha esclamato. "È letteralmente come un rubinetto. È stato incredibile". Nonostante la precisione tecnica, la scena mantiene un'atmosfera di puro caos cinematografico.

Ma è la sequenza dei giganti Lestrigoni a dimostrare quanto possa essere ingegnoso il cinema pratico. Quando Odisseo e i suoi soldati approdano inconsapevolmente su un'isola abitata da giganti cannibali, Nolan ha utilizzato la prospettiva forzata per rendere questi mostri davvero imponenti. Il trucco era semplice ma efficace: stuntman alti oltre due metri hanno interpretato i Lestrigoni sotto le armature, mentre controfigure sotto il metro e cinquanta hanno sostituito i soldati greci nelle scene di battaglia.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Matt Damon, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha elogiato la sua controfigura, la stuntwoman Devyn Dalton, per la ferocia della sua interpretazione. Angolazioni di ripresa basse e inquadrature tattiche hanno esagerato la differenza di altezza di appena 60 centimetri, facendo apparire i Lestrigoni alti almeno quattro volte i soldati greci sullo schermo. Ma la scena che ha davvero lasciato il segno è stata la trasformazione degli uomini in maiali per mano della strega Circe. Questa sequenza visceralmente disturbante mostra la maga che canta tranquillamente mentre modella i volti degli uomini in musi di maiale con le mani nude, infilando le braccia nelle loro gole. Un'immagine da incubo resa ancora più potente dal fatto che è stata creata interamente con effetti pratici.

Samantha Morton, interprete di Circe, ha lavorato con modelli malleabili e protesi per simulare la trasformazione dei soldati in suini. In un'intervista a SyFy, l'attrice ha raccontato di essersi immedesimata così profondamente nel personaggio da dimenticare di lavorare con pupazzi. La sua performance in questa scena ha ricevuto un applauso spontaneo dalla troupe, un evento così raro sui set di Nolan che il regista stesso ha ricordato che l'ultima volta era successo con Heath Ledger durante le riprese del Cavaliere Oscuro.