Odissea è nella storia: Christopher Nolan supera Batman e raggiunge un traguardo mai centrato prima

Pubblicazione: 10 agosto alle 09:00

Tre settimane. È bastato questo tempo a Odissea per riscrivere non solo i record al botteghino, ma l'intera carriera di Christopher Nolan. Il kolossal epico ispirato al poema omerico ha superato il miliardo di dollari di incassi globali, conquistando ufficialmente il titolo di film di maggior successo commerciale nella filmografia del regista britannico. Un traguardo che nemmeno Oppenheimer, il suo precedente trionfo critico e commerciale, era riuscito a raggiungere.

La notizia arriva in un momento particolare della corsa al box office:ha dovuto cedere gli schermi IMAX a, eppure la macchina da guerra orchestrata da Nolan non ha rallentato la sua marcia trionfale. Il film, uscito nelle sale di tutto il mondo il, ha dimostrato una tenuta straordinaria, cavalcando un passaparola entusiasta e recensioni che hanno superato ogni aspettativa., il biopic sul padre della bomba atomica che nelaveva incantato critica e Academy, si era fermato a

Una cifra monumentale, certo, ma che aveva lasciato un pizzico di amarezza tra i fan del regista: così vicino al miliardo, eppure così lontano. Odissea ha spazzato via ogni dubbio, dimostrando che Nolan non è solo un autore visionario, ma anche un maestro nel portare il pubblico al cinema. I numeri parlano chiaro, ma raccontano anche una storia di ambizione senza precedenti. Prodotto con un budget stimato di 250 milioni di dollari, Odissea rappresenta il progetto più costoso e tecnicamente complesso mai realizzato da Nolan. Girato interamente su pellicola IMAX, il film offre un'esperienza visiva che ha ridefinito il concetto stesso di cinema epico.

The Odyssey is now the biggest film in Christopher Nolan’s career.



Total box office has eclipsed 1.1 Billion globally as of today. pic.twitter.com/netPhCp2y9 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2026

Ogni inquadratura è stata concepita per essere vista sul più grande schermo possibile, trasformando l'antica avventura di Odisseo in un evento sensoriale totalizzante. Matt Damon guida un cast stellare nei panni del protagonista, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway e Robert Pattinson in ruoli di supporto di peso. Jon Bernthal e Charlize Theron completano un ensemble che ha dimostrato di poter reggere il confronto con le aspettative monumentali generate dal nome di Nolan. La chimica tra gli attori e la capacità del regista di estrarre performance intense e sfumate hanno contribuito a costruire un racconto che bilancia azione, dramma e riflessione filosofica.

Le recensioni hanno certificato la qualità dell'opera: suvanta un 94 percento di gradimento tra i critici, con la certificazione "Certified Fresh", e un 97 percento tra il pubblico, con il badge "Verified Hot". Il consenso della piattaforma sintetizza perfettamente l'impatto del film: "Rinvigorendo un'antica avventura con maestosa ampiezza e il lavoro eccellente di un cast colossale, The Odyssey di Christopher Nolan infonde il mito di un sentimento umano primordiale".

Questa capacità di trasformare una narrazione millenaria in qualcosa di contemporaneo è forse il segreto del successo di Nolan. Odissea non è semplicemente una trasposizione fedele del poema omerico, ma una reinterpretazione che parla al pubblico di oggi, esplorando temi universali attraverso la lente della spettacolarità cinematografica moderna. Il confronto con Il cavaliere oscuro, fino a ieri il campione indiscusso degli incassi nolaniani, diventa inevitabile. Il secondo capitolo della trilogia su Batman aveva segnato un'epoca, dimostrando che i film di supereroi potevano essere opere d'autore complesse e mature.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Odissea compie un'operazione diversa ma complementare: prende un testo fondante della cultura occidentale e lo trasforma in blockbuster da oltre un miliardo di dollari, senza tradirne l'essenza. La tempistica dell'uscita si è rivelata perfetta. In un periodo dell'anno tradizionalmente dominato da sequel e franchise consolidati, il nuovo film di Nolan ha dimostrato che il pubblico è ancora affamato di storie originali, o almeno di narrazioni che si sentono fresche anche quando attingono a fonti antichissime.

Ora si apre la stagione dei premi. Oppenheimer aveva trionfato agli Oscar con sette statuette, incluse quelle per Miglior Film e Miglior Regia. Odissea si presenta alla corsa con un vantaggio in più: non dovrà scegliere tra successo commerciale e riconoscimento critico, perché li ha conquistati entrambi in modo schiacciante. La domanda non è se verrà nominato, ma quante nomination riceverà e in quali categorie dominerà.

E ora, inevitabilmente, lo sguardo si sposta sulla prossima stagione dei premi. Dopo il trionfo di Oppenheimer, capace di conquistare sette Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Regia, Christopher Nolan potrebbe tornare protagonista anche agli Academy Awards con Odissea. È ancora presto per capire fin dove potrà spingersi il film, ma il successo al botteghino e l'accoglienza ricevuta finora sembrano aver già costruito basi importanti in vista dei prossimi mesi. Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo, la prossima sfida potrebbe quindi giocarsi proprio sul palco più importante di Hollywood.