Off Campus accoglie Summer: il nuovo personaggio che promette di complicare l'amore tra Dean e Allie

Pubblicazione: 16 agosto alle 12:46

Amazon Prime Video continua a investire su uno dei suoi titoli di punta più sorprendenti degli ultimi anni. Off Campus, la serie televisiva ispirata ai bestseller di Elle Kennedy, ha trovato la sua Summer Di Laurentis per la seconda stagione: l'attrice Shay Rudolph vestirà i panni della sorella di Dean, uno dei protagonisti maschili che ha conquistato milioni di fan nella prima tornata di episodi.



L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della serie, dove Rudolph appare al fianco di Stephen Kalyn, che interpreta Dean Di Laurentis. I due attori indossano lo stesso outfit e partecipano a un trend social, un modo informale e diretto per comunicare con la fanbase che ha reso Off Campus un fenomeno virale.



La prima stagione dello show ha raggiunto risultati straordinari, conquistando il terzo posto tra i debutti più visti nella storia di Amazon Prime Video, superata soltanto da colossi come Lord of the Rings: The Rings of Power e Fallout. I numeri parlano chiaro: 36 milioni di spettatori nei primi dodici giorni dal lancio, un traguardo che ha trasformato questa serie in un caso di studio per l'industria dello streaming.



Off Campus racconta le vicende di una squadra d'élite di hockey su ghiaccio e delle donne che gravitano nelle loro vite, esplorando le dinamiche dell'amore, del tradimento e del difficile passaggio all'età adulta. La seconda stagione metterà al centro la storia d'amore tra Allie Hayes, interpretata da Mika Abdalla, e Dean Di Laurentis. L'ingresso di Summer, la sorella di Dean, promette di aggiungere nuove complessità alle relazioni già intricate tra i personaggi.





Shay Rudolph ha iniziato la sua carriera come attrice di teatro musicale a San Diego prima di ottenere un ruolo ricorrente in Lethal Weapon su Fox. Il grande pubblico l'ha conosciuta grazie al reboot Netflix di The Baby-Sitters Club, dove ha dimostrato il suo talento nell'interpretare personaggi giovani e complessi. Era stata scelta come protagonista del reboot di Holes per Disney+, progetto che però non ha mai visto la luce. Tra i suoi altri lavori figurano The Present, She Keeps Me Young e il prossimo Hot Year.



Il cast della seconda stagione include anche Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, India Fowler e Phillipa Soo. Dietro le quinte, la creatrice Louisa Levy condivide il ruolo di showrunner con Gina Fattore, mentre Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman sono executive producer per Temple Hill. Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty completano il team di produzione esecutiva.



La scelta di Rudolph per il ruolo di Summer Di Laurentis rappresenta una mossa strategica per una serie che deve mantenere alto l'interesse dopo un debutto esplosivo. I fan dei libri di Elle Kennedy conoscono bene il personaggio di Summer e le sue interazioni con Dean e gli altri membri della squadra di hockey. La sfida per gli sceneggiatori sarà quella di bilanciare la fedeltà al materiale originale con le necessità narrative di una serie televisiva che deve evolversi stagione dopo stagione.