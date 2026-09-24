Omicidio, risate e crisi di coppia: la commedia romantica che Netflix ha salvato dalla pandemia

Pubblicazione: 24 settembre alle 14:30

Quando Kumail Nanjiani e Issa Rae si trovano sullo stesso schermo, qualcosa di speciale accade. Lo sapevamo già da The Big Sick e dalla serie Insecure, dove entrambi hanno dimostrato di poter gestire con uguale maestria la commedia e il dramma. The Lovebirds, diretto da Michael Showalter e disponibile su Netflix dal maggio 2020, rappresenta il naturale incontro tra questi due talenti, confezionato in una commedia romantica che mescola omicidi, inseguimenti notturni e quella brutale onestà che emerge solo quando una relazione è arrivata al capolinea. La premessa è tanto semplice quanto efficace. Jibran e Leiliani si incontrano e si innamorano perdutamente, volendo passare ogni singolo istante insieme. Taglio netto: quattro anni dopo. La luna di miele è decisamente finita. Ora questi "piccioncini" litigano per tutto, dalle loro possibilità ipotetiche di vincere The Amazing Race alle rispettive ossessioni per documentari e social media. Ma proprio quando stanno per ammettere che forse è ora di lasciarsi, i due si ritrovano invischiati in un bizzarro omicidio che li fa sembrare colpevoli agli occhi di chiunque.





Convinti che la polizia non crederà mai alla loro versione dei fatti, Jibran e Leiliani decidono di fare l'unica cosa sensata: rintracciare il vero assassino da soli. E magari, solo magari, salvare la loro relazione lungo il percorso.. Si tratta piuttosto di una serie di eventi sempre più strani che culminano in un terzo atto dove le spiegazioni arrivano tutte insieme, un po' troppo in fretta. Ma non è questo il punto.(molte delle quali funzionano egregiamente) e impegnarsi in quelle piccole scaramucce e quegli scambi goffi che caratterizzano le coppie che stanno insieme da anni. Michael Showalter, del resto, ha fatto delle commedie romantiche non convenzionali il suo marchio di fabbrica.

Dopo The Big Sick e lo script di They Came Together, non sorprende che il regista sembri più a suo agio quando filma i protagonisti in conversazioni girate in campo-controcampo piuttosto che durante le sequenze action-comedy. E questo va benissimo, perché The Lovebirds vive proprio dei suoi dialoghi, di quella chimica palpabile tra due attori che sanno esattamente come far ridere senza mai sacrificare l'autenticità emotiva dei loro personaggi. Detto questo, il film non raggiunge la profondità di The Big Sick. La sceneggiatura originale era stata scritta pensando ad attori bianchi, e i pochi riferimenti al fatto che Jibran e Leiliani formino una coppia interrazziale sembrano più un tentativo di correzione che un vero sforzo per aggiungere sostanza narrativa. Lo stesso vale per l'utilizzo di New Orleans come ambientazione: nonostante le riprese in loco e alcuni affondi satirici sulle attività illecite dell'alta società locale (un elemento condiviso con Game Night, altra commedia a cui The Lovebirds viene inevitabilmente paragonato), la storia potrebbe svolgersi praticamente ovunque senza cambiare granché.

Ma questi limiti non impediscono al film di essere una visione piacevole. The Lovebirds scorre via velocissimo, anche per un lungometraggio che dura meno di 90 minuti. Nanjiani e Rae sono credibili e divertenti come coppia in crisi, e il film passa con naturalezza da momenti di sincero dramma a sviluppi oscuramente umoristici o completamente folli. Non è la commedia tecnicamente più interessante degli ultimi anni e non presenta nulla che si avvicini ai set piece memorabili di Game Night (in particolare quel famoso piano sequenza), ma rimane comunque più curato di molte altre commedie prodotte direttamente per lo streaming. Il che ci porta a una considerazione interessante. The Lovebirds era originariamente destinato alle sale cinematografiche, prima che la pandemia di coronavirus colpisse e la Paramount vendesse i diritti a Netflix. In retrospettiva, quella che sembrava una resa forzata potrebbe essere stata una benedizione mascherata.

Le commedie mainstream originali hanno faticato enormemente al botteghino negli ultimi anni, e The Lovebirds avrebbe probabilmente avuto vita più facile distinguendosi su Netflix piuttosto che nei cinema, anche se questi fossero stati aperti.. E considerando che molte uscite dirette sulle piattaforme streaming in quel periodo tendevano a essere o più drammatiche o rivolte a un pubblico familiare, una solida commedia per adulti era esattamente ciò di cui molte persone avevano bisogno in quel momento.