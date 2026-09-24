Questo film su Netflix ha conquistato la critica: cosa rende speciale questo nuovo teen drama

Pubblicazione: 24 settembre alle 14:00

Netflix continua a consolidare la sua posizione come destinazione privilegiata per gli adattamenti cinematografici di romanzi young adult, e Along for the Ride - Ti giro intorno rappresenta l'ultima perla di questa strategia vincente. Diretto e sceneggiato da Sofia Alvarez, il film segna il debutto alla regia della filmmaker che ha già dimostrato il suo talento scrivendo Tutte le volte che ho scritto ti amo e il suo sequel, due dei teen romance più apprezzati degli ultimi anni sulla piattaforma streaming. Basato sull'omonimo romanzo del 2009 di Sarah Dessen, Along for the Ride è il primo di una serie di adattamenti delle opere dell'autrice che Netflix ha in programma. La scelta non è casuale: Dessen ha costruito negli anni una legione di fan devoti grazie alle sue storie di formazione che intrecciano con maestria crescita personale e primi amori, senza mai ridurre le protagoniste femminili a semplici figure romantiche.





, ospite del padre Robert, uno scrittore interpretato da Dermot Mulroney. Ma l'atmosfera familiare è tutt'altro che idilliaca: il padre è ossessionato dal suo nuovo romanzo, mentre la matrigna Heidi, interpretata da Kate Bosworth, è completamente assorbita dalla cura del neonato. Auden si ritrova così a lavorare nella boutique di abbigliamento di Heidi e a passare le notti insonni, vagando per una città che non conosce.. Insieme, i due insomni intraprendono una sorta di missione: recuperare tutte quelle esperienze adolescenziali "normali" che Auden si è negata durante gli anni del liceo, troppo concentrata sul lavoro e sull'impressionare sua madre Victoria, un'accademica interpretata da Andie MacDowell.Quello che potrebbe sembrare un semplice romance estivo si rivela invece una storia stratificata e sorprendentemente profonda. Alvarez dimostra una comprensione acuta del materiale originale, mantenendo quel delicato equilibrio che caratterizza i romanzi di Dessen: storie di ragazze che crescono, dove l'amore è una componente importante ma non l'unico motore narrativo.(Maggie, Leah ed Esther, interpretate rispettivamente da Laura Kariuki, Genevieve Hannelius e Samia Finnerty), e sulla scoperta di chi vuole davvero essere. La capacità di Alvarez di mantenere vivo lo spirito del libro pur creando un'opera cinematografica fresca e moderna è notevole.. Il film riesce nell'impresa difficile di sentirsi contemporaneo senza risultare datato, un equilibrio precario che molti teen drama non riescono a raggiungere.

Ma è nella chimica tra i protagonisti più giovani che Along for the Ride trova il suo cuore pulsante. Pasarow e Cameli costruiscono una relazione tenera e autentica, fatta di sguardi incerti e conversazioni notturne che si dipanano con naturalezza. Non c'è fretta nel loro avvicinarsi, e questa lentezza diventa un pregio in un panorama cinematografico spesso troppo ansioso di bruciare le tappe. La loro dinamica è dolce senza essere stucchevole, vulnerabile senza scadere nel melodramma. Un elemento distintivo del film è la colonna sonora curata da Beach House, che utilizza brani di artisti come Troye Sivan e Santigold per creare un'atmosfera spensierata e contemporanea, perfettamente calibrata sul tono della storia. La scelta musicale è intelligente: canzoni abbastanza popolari da risultare familiari, ma non così mainstream da ancorare il film a un momento storico troppo specifico. Questo approccio aiuta Along for the Ride a raggiungere quella qualità senza tempo che distingue i migliori teen movie, quelli che rimangono rilevanti e riconoscibili anche a distanza di anni.



