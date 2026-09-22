Questa miniserie di Ryan Murphy su Netflix sacrifica la verità degli anni '40 in nome dell'inclusività
La miniserie Netflix Hollywood di Ryan Murphy: quando la revisione storica degli anni '40 sacrifica la verità per una fantasia inclusiva.
Ci sono momenti in cui la televisione sceglie di riscrivere la storia non per svelare verità nascoste, ma per dipingere un mondo come avrebbe dovuto essere. Hollywood, la miniserie Netflix firmata da Ryan Murphy, si inserisce in questa categoria con sette episodi che mescolano fatti reali e pura fantasia, costruendo un ritratto alternativo dell'industria cinematografica degli anni Quaranta dove diversità e inclusione trionfano sulle discriminazioni che hanno realmente segnato quell'epoca. La serie segue le orme di altri titoli Netflix dal nome volutamente generico come Love, Easy e Special, ma a differenza di questi cerca di portare sullo schermo qualcosa di più ambizioso: una revisione dell'età d'oro hollywoodiana attraverso gli occhi di giovani sognatori che arrivano a Los Angeles determinati a sovvertire il vecchio sistema degli studios. Il risultato è un prodotto che vive di una profonda contraddizione, oscillando tra l'intrattenimento campeggiato e la volontà di affrontare temi pesanti come la discriminazione razziale e le molestie sessuali.
La serie adotta un tono costantemente allegro e ottimista che tradisce il dolore autentico a cui occasionalmente fa riferimento. È come se Murphy volesse raccontare una favola edificante invece di confrontarsi davvero con le brutture sistemiche di quell'epoca. La rosa confetto con cui dipinge gli anni Quaranta hollywoodiani finisce per smussare qualsiasi spunto di riflessione genuina su cosa quell'industria sia stata veramente e, soprattutto, su cosa potrebbe ancora diventare. Eppure, come quasi tutti i progetti firmati Murphy, c'è una grande soddisfazione da trarre dalla scenografia lucente, dai costumi magnifici e dal lavoro invidiabile di hair e makeup. La confezione visiva è impeccabile, un tripudio estetico che conferma ancora una volta la capacità del creatore di costruire mondi televisivi affascinanti da guardare. Sul fronte delle performance, però, il quadro è più variegato.
La struttura narrativa di Hollywood segue binari convenzionali: storie archetipiche di giovani che partono da zero per arrivare al successo. Il problema nasce quando questa struttura generica viene utilizzata per veicolare un commento sulla discriminazione e l'esclusione. Film come Indovina chi viene a cena o BlacKkKlansman hanno dimostrato che è possibile inserire insight duraturi all'interno di framework accessibili, usando la commedia o il thriller come cavallo di Troia per far arrivare messaggi potenti a un pubblico vasto. Murphy sceglie una strada diversa. È talmente impegnato a costruire piaceri camp e a dipingere un quadro di ciò che avrebbe potuto essere che non si preoccupa minimamente di dire qualcosa di nuovo su ciò che Hollywood potrebbe diventare. La serie si accontenta di mostrare un'industria modellata dalla diversità e dall'inclusione, come se bastasse immaginare un passato alternativo per suggerire un futuro migliore.
Il paradosso finale di Hollywood è che una serie che si propone di mostrare un'industria cinematografica più inclusiva e diversificata finisce per seguire le logiche più conservative dello storytelling mainstream: protagonisti bianchi ed etero come punto d'accesso, narrazioni prevedibili, conflitti risolti con troppa facilità, un finale che promette che i buoni sentimenti trionfano sempre. È una contraddizione che Murphy non sembra percepire, o forse non gli interessa risolvere. Quello che resta, dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio, è un senso di occasione mancata. Con un cast di talento, risorse produttive evidentemente generose e una piattaforma globale come Netflix, Hollywood avrebbe potuto essere molto più. Avrebbe potuto utilizzare la revisione storica non come fine a se stessa, ma come strumento per interrogare il presente. Invece sceglie la via più facile: dipingere un passato alternativo rassicurante invece di confrontarsi con le domande scomode che il passato reale continua a porre.