Oscar 2025: perché C'è ancora domani non è tra i film candidabili

Pubblicazione: 23 settembre alle 17:49

Chi sarà il film designato a rappresentare l'Italia per la corsa agli Oscar 2025? Che sia Parthenope di Paolo Sorrentino o Vermiglio di Maura Delpero, di certo non sarà C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che non era nella lista dei 19 film proposti alla commissione qualche giorno fa.

Un successo incredibile quello del film della Cortellesi (quasi 37 milioni di euro), culminato con numerosi premi ai David di Donatello . Un titolo dal forte appeal internazionale, simbolo di ciò che di meglio ha da offrire l'industria cinematografica italiana. Ma perché allora non è nella rosa dei possibili candidati?

Per questioni di calendario. Il regolamento degli Oscar, infatti, prevede che siano candidabili solo i film distribuiti tra l'1 novembre 2023 e il 30 settembre 2024. Motivo per cui Parthenope di Paolo Sorrentino, pur uscendo ufficialmente nelle sale a fine ottobre, è stato distribuito in un numero limitatissimo di copie nei giorni scorsi con delle "anteprime di mezzanotte". C'è ancora domani, però, uscì il 26 ottobre 2023: troppo presto per essere preso in considerazione, come avevamo anticipato all'annuncio del nuovo regolamento degli Oscar. Era presente nella selezione dell'anno scorso, ma non venne scelto anche perché il film doveva ancora uscire e diventare il fenomeno che poi è diventato. Al suo posto venne selezionato Io Capitano di Matteo Garrone, che finì per arrivare alla nomination all'Oscar.

Vi ricordiamo che l'annuncio del film scelto dalla commissione Anica per rappresentare l'Italia agli Oscar avverrà domani 24 settembre. Tornate su Badtaste per tutti gli aggiornamenti.