Paolo Villaggio e Hugo Pratt insieme su Prime Video, in questo film del 1978 (con un cast sorprendente)

Pubblicazione: 12 ottobre alle 15:00

Nel panorama della commedia italiana degli anni Settanta, esistono pellicole che sfuggono alla memoria collettiva pur vantando cast sorprendenti. "Quando c'era lui... caro lei" rappresenta uno di questi casi curiosi: un film del 1978 diretto da Giancarlo Santi (disponibile su Prime Video) che riuscì nell'impresa di riunire davanti alla macchina da presa personalità apparentemente inconciliabili del panorama culturale e dello spettacolo italiano. La vera chicca di questa produzione risiede nella presenza di Hugo Pratt, il leggendario creatore di Corto Maltese, nei panni di attore. Vedere il fumettista veneziano, solitamente impegnato a dare vita ai suoi personaggi attraverso china e pennello, calato in un ruolo cinematografico rappresenta un unicum nella sua carriera. Pratt, con il suo fascino ruvido e la sua presenza magnetica, portò sul set quella stessa personalità avventurosa che traspariva dalle tavole dei suoi fumetti.





. Reduce dal successo travolgente della saga di Fantozzi, Villaggio prestò il suo talento comico a questa produzione che tentava di cavalcare l'onda della commedia satirica all'italiana. La sua presenza garantiva al film un richiamo immediato presso il pubblico, affamato delle gag e delle disavventure del ragionier Ugo. Il cast si arricchiva di volti noti della commedia e del cinema di genere italiano.. Maria Grazia Buccella, ex Miss Italia 1959 e volto ricorrente del cinema popolare degli anni Sessanta e Settanta, aggiungeva fascino e presenza scenica.Non mancava Mario Carotenuto, caratterista indimenticabile del cinema italiano, presenza fissa in decine di pellicole dove incarnava il classico italiano medio con le sue manie e le sue contraddizioni. Carotenuto rappresentava quella galleria di tipi umani che il cinema nostrano sapeva raccontare con ironia e affetto.. Sì, proprio la cantante emiliana, icona della musica popolare italiana, si cimentò in questa avventura cinematografica. La sua partecipazione testimonia come il cinema di quegli anni pescasse a piene mani dal mondo dello spettacolo, mescolando generi e provenienze diverse nel tentativo di creare cocktail vincenti al botteghino.

Il titolo stesso, "Quando c'era lui... caro lei", giocava con richiami nostalgici e doppi sensi, tipici di un'epoca in cui i titoli dei film cercavano di essere furbi, strizzando l'occhio allo spettatore con allusioni e ammiccamenti. Una formula che funzionava, garantendo curiosità e passaparola. Questo cast eterogeneo rappresenta perfettamente lo spirito di un'epoca cinematografica in cui il cinema popolare italiano mescolava alto e basso, autori di fumetti e comici televisivi, cantanti e caratteristi, nel tentativo di intercettare il gusto di un pubblico vasto e trasversale. Erano gli anni in cui le sale cinematografiche rappresentavano ancora il principale intrattenimento di massa e i produttori non esitavano a sperimentare combinazioni insolite pur di riempire le platee.





. Attraverso questi cast si legge la mappa dello spettacolo di quegli anni, con le sue gerarchie, i suoi fenomeni popolari, le sue contaminazioni tra generi e linguaggi diversi. "Quando c'era lui... caro lei" rimane dunque una curiosità cinematografica, un oggetto da collezionisti più che un capolavoro dimenticato., quando ancora si osava mischiare le carte e mettere insieme Hugo Pratt e Orietta Berti poteva sembrare un'idea sensata.