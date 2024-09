Patricia Arquette star della miniserie ispirata ai Murdaugh Murders

Pubblicazione: 06 settembre alle 21:09

Patricia Arquette sarà tra i protagonisti di una miniserie targata Hulu ispirata al Murdaugh Murders Podcast, creato da Mandy Matney.

Il progetto televisivo è sviluppato da Michael D. Fuller (Quarry) e da Erin Lee Carr (I Love You, Now Die) e potrà basarsi sulle indagini compiute e sulle informazioni raccolte da anni trascorsi nel seguire il caso con al centro Maggie e Alex Murdaugh.

Arquette avrà la parte di Maggie Murdaugh, moglie e madre, uccisa insieme al figlio Paul. Del doppio omicidio è stato accusato il marito della donna, Alex, che è stato condannato a due ergastoli senza la possibilità di essere rilasciato per buona condotta.

Nick Antosca, con cui Patricia ha già collaborato in occasione di The Act, produrrà la serie insieme a Alex Hedlund per conto di Eat the Cat e in collaborazione con Mandy Matney.

L'attrice, recentemente, ha recitato per il piccolo schermo in occasione di Scissione, High Desert ed Escape at Dannemora.