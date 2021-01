In una recente intervista con Marc Maron per il WTF Podcast è tornata a parlare del suo “no” ai Marvel Studios con il rifiuto della regia di Thor: The Dark World

La regista ha prima di tutto parlato della collaborazione con i Marvel Studios:

Iniziò a girare la voce che volevo fare un film di supereroi e ringrazio la Marvel che mi ingaggiò per un film che non necessitava affatto di una donna alla regia. Sono sempre stata grata per l’occasione che mi hanno concesso anche se non alla fine non è andata in porto.

Perché la regista abbandonò il progetto?

Volevano girare una storia che non credevo sarebbe stata convincente, e non potevo essere io quella a fallire. Non avrei potuto permetterlo. Se avessero ingaggiato un altro uomo non sarebbe stato un grosso problema, ma sapevo in cuor mio che non avrei potuto tirar fuori un bel film dalla storia a cui stavano puntando.

Thor: The Dark World, diretto da Alan Taylor, si è rivelato uno dei film più critici dell’UCM, ma ha comunque avuto abbastanza successo da dare il via libera a un altro sequel, che per la regia di Taika Waititi ha cambiato completamente direzione:

È stato un film così bello, Taika è la scelta più geniale per Thor in assoluto. Ragnarok è uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi. Così bello e ben girato.

Cosa ne pensate della parola della regista? Ditecelo nei commenti!