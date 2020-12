Nel video in cuiannuncia l’arrivo di, pellicola prevista per il 2023 svelata durante l’Investor Day della Disney ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ), la regista spiega in maniera molto chiara che era da tutta la vita che aspettava di poter dirigere un film capace di unire le due cose che ama di più: gli spettacolari combattimenti aerei e Star Wars, appunto. Suo padre era infatti un pilota che aveva prestato servizio nella guerra del Vietnam poi deceduto durante una mock-dogfight quando lei aveva solo 7 anni.

In una nuova chiacchierata fatta con Yahoo, Patty Jenkins spiega come sia finita dietro alla macchina da presa di questo interessante progetto collegato al mondo di Guerre Stellari:

Eravamo già in un contesto di rapporti amichevoli. Condividevamo svariati elementi della troupe, eravamo amici e sono andata a visitare il set dell’ultimo Star Wars mentre stavo girando Wonder Woman 1984. È successo che la Lucasfilm mi ha approcciato chiedendomi se fossi interessata a dirigere uno Star Wars, ma risposi che dipendeva davvero tutto dalla storia. Dovevo essere sicuro che fosse qualcosa che sentivo davvero di poter tradurre in un film straordinario. E quando mi hanno detto che si trattava di Rogue Squadron sono rimasta davvero colpita perché non potevo credere che fossero stati così saggi da sapere, che fossero riusciti a intuire che era davvero quello che, da tempo, non vedevo l’ora di fare. È da anni che cerco di realizzare un film su Chuck Yeager. Ergo è davvero un onore avere questa opportunità.

