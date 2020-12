Giusto ieri, abbiamo segnalato una interessante dichiarazione di Patty Jenkins relativa a, il lungometraggio che sarà nei cinema a dicembre del 2023 e sarà, di fatto, il primo Star Wars ad arrivare nelle sale dopo L’ascesa di Skywalker. La regista ha spiegato che la pellicola non sarà un adattamento letterale di un videogame o di un fumetto di Rogue Squadron, ma che, chiaramente, si tratterà di una storia originale fortemente influenzata da questi materiali ( LEGGI LE DICHIARAZIONI DI PATTY JENKINS SU ROGUE SQUADRON ).

In una nuova intervista, rilasciata questa volta a Collider, Patty Jenkins ha fornito qualche informazione aggiuntiva sullo stato dei lavori di Star Wars: Rogue Squadron, specie in riferimento al trattamento del film. Per i meno avvezzi alle terminologie cinematografiche, il trattamento è, in corti discorsi, uno degli stati intermedi fra il soggetto di un film (l’illustrazione a grandi linee della trama di una pellicola) e la sceneggiatura vera e propria.

Ecco cos’ha detto la filmmaker:

Siamo già in una fase alquanto avanzata, stiamo fondamentalmente finendo il trattamento, che peraltro è venuto fuori bello grosso. Finisce in una zona molto vicina a quella di una sceneggiatura fatta e finita. Per cui sì, ci stiamo lavorando già da un po’. Sarà grandioso e sono super emozionata, specie per la storia.

Patty Jenkins non ha però voluto rivelare il nome dello sceneggiatore che sta lavorando insieme a lei:

Voglio aspettare che sia lui stesso a fare un annuncio appropriato. Attenderò fino a quando verrà data la notizia ufficiale.

Vi ricordiamo che i film, le serie animate e live action di Star Wars sono disponibili in streaming su Disney+.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Patty Jenkins e quanto aspettate Star Wars: Rogue Squadron? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!