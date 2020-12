Durante l’in cui laha svelato tutte le principali novità previste in streaming sue al cinema nei prossimi anni, è stato annunciato anche un nuovo film di Guerre Stellari,, che verrà diretto da Patty Jenkins. Il lungometraggio sarà nei cinema a dicembre del 2023 e sarà, di fatto, il primo Star wars ad arrivare nelle sale dopo L’ascesa di Skywalker.

Dopo questo reveal, accompagnato da un video in cui è la stessa Patty Jenkins a spiegare perché senta così da vicino il progetto (GUARDA IL FILMATO IN QUESTA PAGINA) la fantasia del fandom ha cominciato a volare alto. Come lasciato intendere dal titolo, si tratterà di una storia che a molti ha ricordato la celeberrima saga videoludica di Star Wars: Rogue Squadron che tante soddisfazioni ha portato alla Lucasfilm e alla Nintendo con le varie iterazioni approdate su Nintendo 64 e Nintendo gameCube (i vari videogame sono poi apparsi anche su PC). I videogames era a sua volta ispirati alla serie a fumetti Star Wars: X-wing – Rogue Squadron.

In un’intervista rilasciata da Patty Jenkins per la promozione stampa di Wonder Woman 1984, la regista ha però puntualizzato che non si tratterà di un adattamento letterale di un materiale già esistente:

Con il film di Star Wars: Rogue Squadron stiamo dando vita a una storia originale fortemente influenzata dai giochi e dai libri. Ci sono un sacco di cose da sapere e da capire sulla grandezza di tutte quelle produzioni, ma sì, sarà una storia originale e non vedo l’ora di lavorarci.

