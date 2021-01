Nel corso della promozione diè tornata a parlare durante il podcast WTF della genesi del primo film raccontando di anni particolarmente burrascosi.

Dopo Monster, Jenkins parlò con la Warner Bros. di Wonder Woman già nel 2004. Seguirono anni fatti di “tira e molla” e di poca fiducia da parte nello studio nella visione della regista. Nel 2007 lo studio tornò con un’offerta, ma Jenkins all’epoca era incinta e dovette rifiutare.

Alla fine il film fu girato nel 2016, ma la regista non dimenticò gli anni difficili:

Volevano che me ne andassi in giro sul set da donna, ma seguendo la loro storia e le loro idee. E le mie? Non lessero neanche la mia sceneggiatura. C’era molta diffidenza nei confronti di modi diversi di fare le cose e di punti di vista diversi.

Anche quando trovammo un accordo per Wonder Woman era tutto un: “Uh…sì, ok, ma facciamo così“. Io rispondevo: “Ma alle donne non interessa roba simile. Diana che fa la dura e che decapita le persone, non è… io sono una fan di Wonder Woman, e non è ciò che cerco“. Riuscivo comunque a sentire quel nervosismo scosso da parte loro per il mio punto di vista.