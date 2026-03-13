Paul Bettany sarà Voldemort nella serie di Harry Potter? La risposta dell'attore sorprende tutti

Pubblicazione: 13 marzo alle 17:46

Il ritorno dell’universo di Harry Potter in televisione continua ad alimentare speculazioni tra i fan. Da mesi circolano voci su chi interpreterà il temibile Lord Voldemort nella nuova serie prodotta da HBO. Tra i nomi più citati c’era quello dell’attore britannico Paul Bettany, noto soprattutto per il suo lavoro nei film Marvel. Tuttavia, durante un recente evento pubblico, l’attore ha deciso di chiarire la situazione. La sua risposta ha sorpreso molti fan che lo immaginavano già nei panni del Signore Oscuro.

Negli ultimi mesi il reboot televisivo diha generato moltissime teorie online. Dopo l’annuncio della nuova serie prodotta da, gli appassionati hanno iniziato a interrogarsi su quali attori avrebbero interpretato i personaggi più iconici della saga. Uno dei misteri più discussi riguarda proprio il casting di, il potente mago oscuro che rappresenta il principale antagonista della storia e che nei film originali era stato interpretato da

In una prima fase molti fan avevano ipotizzato che il ruolo potesse andare all’attore irlandese Cillian Murphy. Tuttavia, lo stesso Murphy ha smentito pubblicamente la possibilità di entrare nel progetto, lasciando nuovamente aperto il dibattito su chi potrebbe interpretare il villain nella nuova versione televisiva.

Paul Bettany may love the Harry Potter IP but he “hasn’t heard anything” about being tapped to play Lord Voldemort… #SaturnAwards pic.twitter.com/b61Q1NAqT2 — Screen Rant (@screenrant) March 8, 2026

A quel punto l’attenzione del pubblico si è spostata su Paul Bettany, attore molto apprezzato dal pubblico e noto per aver interpretato il personaggio di Vision nel Marvel Cinematic Universe e nella serie WandaVision. La sua esperienza con ruoli complessi e talvolta oscuri – come il criminale Dryden Vos nel film Solo: A Star Wars Story – aveva convinto molti fan che potesse essere un candidato perfetto per incarnare il Signore Oscuro.

Durante un’intervista rilasciata ai media nel corso dei, l’attore ha però deciso di chiarire definitivamente la situazione. Parlando con i giornalisti,ha spiegato di non avere alcun coinvolgimento nel progetto. Ha affermato di essere un grande fan della saga e della rete, ma ha anche precisato che nessuno della produzione lo ha mai contattato per il ruolo. In altre parole, al momento non esiste alcuna trattativa per vederlo nei panni di

Il fatto che il ruolo non sia ancora stato annunciato ufficialmente non sorprende del tutto. Nella struttura narrativa della saga, il personaggio di Voldemort diventa centrale solo più avanti nella storia. La nuova serie televisiva è pensata infatti come un adattamento molto fedele dei romanzi scritti da J. K. Rowling, con un piano narrativo che dovrebbe svilupparsi in sette stagioni, una per ciascun libro.

Voldemort, fonte: Warner Bros.

Nel frattempo, alcuni membri del cast sono già stati confermati. I protagonisti più giovani saranno interpretati da tre nuovi attori: Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Alastair Stout in quello di Ron Weasley e Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger. Anche diversi personaggi adulti hanno già trovato un interprete: John Lithgow vestirà i panni di Albus Silente, Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu sarà Severus Piton e Nick Frost darà volto al gigante buono Rubeus Hagrid.

Un’altra presenza importante sarà quella di Warwick Davis, che tornerà a interpretare il professor Filius Vitious. L’attore diventerà così l’unico membro del cast originale dei film a riprendere ufficialmente lo stesso ruolo nella nuova serie. Il progetto non è stato però privo di polemiche. Alcuni attori coinvolti hanno ricevuto critiche da parte di una parte del pubblico a causa delle posizioni espresse negli anni da J. K. Rowling sui temi dei diritti transgender.

La scrittrice è produttrice esecutiva dello show, anche se secondo alcune dichiarazioni degli attori il suo coinvolgimento diretto nella produzione sarebbe limitato. Lo stesso John Lithgow ha spiegato di aver riflettuto a lungo prima di accettare il ruolo di Silente, ma di aver deciso di partecipare comunque al progetto.

Voldemort, fonte: Warner Bros.

Al momento non è stata annunciata una data precisa di uscita, ma la produzione ha confermato che la nuova serie di Harry Potter dovrebbe arrivare nel 2027. Nel frattempo, il mistero su chi interpreterà Voldemort rimane aperto. Dopo la smentita di Paul Bettany, i fan sono tornati a speculare su quale attore potrebbe raccogliere l’eredità lasciata da Ralph Fiennes e dare vita a una nuova versione del più famoso villain del mondo magico.