Peacemaker: James Gunn conferma il periodo di uscita della seconda stagione

Pubblicazione: 09 settembre alle 20:00

Quando avverrà la release della seconda stagione di Peacemaker?

Lo stesso regista James Gunn tramite Threads ha confermato che la serie sarà disponibile nel periodo post arrivo nelle sale del suo Superman, ovvero dopo l’11 luglio 2025.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Peacemaker 2 non ha ancora una data d'uscita in streaming, la prima stagione in Italia è disponibile su Tim Vision.