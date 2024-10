Peacemaker: James Gunn lancia una prima, misteriosa immagine della seconda stagione!

Pubblicazione: 09 ottobre alle 20:37

Mentre Joker: Folie à Deux affonda al box-office, James Gunn guarda avanti e pubblica una prima immagine della seconda stagione di Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad le cui riprese sono in corso.

La foto però è alquanto misteriosa: raffigura infatti un personaggio misterioso e inedito, che sembrerebbe avere origini native americane. Molte le teorie che si affastellano nelle menti dei fan, c'è chi ipotizza che sia Long Shadow e chi pensa sia Apache Chief, che fece il suo debutto in una serie animata di Hanna-Barbera.

Per il momento non possiamo ancora sapere chi è, quindi largo alle speculazioni. Intanto, ecco l'immagine. La seconda stagione andrà in onda nella seconda metà del 2025.