Peacemaker: Stephen Amell non ha gradito la battuta su Green Arrow "Non era necessaria"

Stephen Amell, volto di Arrow nell'Arrowverse, non ha gradito la battuta sul suo personaggio nella prima stagione di Peacemaker.

Era un po' inutile. Non l'ho apprezzato affatto. Okay. Non me lo tengo dentro e ve lo dico. C'era proprio questo tra i film e Peacemaker. E il nostro show è stato trattato come una merda. Ho capito, siamo sulla CW, ho capito è la TV. Ma capisco anche il fatto che quando le persone pensano all'iterazione più recente della DC, non pensano allo Snyder Cut, pensano all'Arrowverse. Ci siamo fatti insultare per anni, anni e anni, e questo sembrava semplicemente eccessivo. In realtà non sono arrabbiato, ma ricordo solo di averlo sentito e di aver pensato, 'F***ulo', sul serio.

Sono qua con voi. Sto lavorando duro come chiunque altro. Sapete quanto è difficile interpretare un supereroe senza superpoteri per 23 episodi all'anno? È davvero, davvero, davvero difficile, e non sto cercando un premio ma, tipo, forse non insultare il nostro show.