Per anni ha confuso tutti, NCIS ha finalmente fatto chiarezza su una verità nascosta

Pubblicazione: 21 aprile alle 19:00

In oltre vent'anni di episodi, cambi di cast e svolte narrative, NCIS ha costruito buona parte della propria identità anche attorno a Timothy McGee. Entrato come figura di supporto nella prima stagione, il personaggio interpretato da Sean Murray è diventato progressivamente uno dei volti più riconoscibili e amati della serie, fino a rappresentarne oggi una delle colonne portanti. Proprio per questo, ogni riflessione sul suo futuro ha sempre avuto un peso specifico diverso rispetto agli altri personaggi — e per anni i fan si sono interrogati su una domanda che la serie sembrava evitare sistematicamente: perché McGee, pur essendo tra gli agenti più capaci e dediti della squadra, è rimasto fermo in una posizione che non sembrava più rispecchiare il suo valore reale?

La verità sottotraccia: non solo lealtà

La risposta è arrivata in uno degli episodi della stagione 23, in un momento apparentemente tranquillo all'interno di una stagione particolarmente densa di eventi. Il pretesto narrativo è il confronto legato alla scelta di Ellie Bishop di allontanarsi dalla squadra, una delle uscite di scena più emotivamente caricate della serie recente. In quel contesto, McGee esprime una riflessione che finisce per rivelare molto di lui: riconosce il coraggio di chi è stato capace di andare incontro all'ignoto, di abbandonare ciò che conosce per tentare un percorso nuovo e incerto.

Il percorso di McGee: da geek a pilastro della squadra

È qui chemette finalmente a fuoco la verità rimasta sottotraccia per anni: McGee. È rimasto anche perché non ha mai trovato la forza reale di staccarsi da ciò che gli era familiare. Una distinzione sottile, ma narrativamente enorme. Trasforma un personaggio che poteva sembrare semplicemente "fermo" in una figura complessa, combattuta, profondamente umana. L'agente più riflessivo della squadra si rivela anche quello più incapace di lasciarsi alle spalle la zona di comfort costruita in vent'anni di servizio.

Quando McGee compare per la prima volta nella stagione 1, è un agente giovane, timido, con un talento straordinario nell'informatica e nella crittografia ma una presenza sul campo ancora acerba. I colleghi — soprattutto Tony DiNozzo — lo prendono in giro, lo soprannominano "Tìm-teo", lo trattano come il più inesperto del gruppo. Nel corso degli anni quella fragilità si è trasformata: McGee è cresciuto, si è sposato con Delilah, è diventato padre, ha acquisito il rango di agente senior dopo l'uscita di DiNozzo nella tredicesima stagione. Ha persino guidato temporaneamente la squadra. Nella stagione 19 gli era stato offerto il posto di Gibbs come caposquadra, e aveva rifiutato: all'epoca aveva spiegato di non riuscire a dedicare ogni minuto della giornata al lavoro come faceva il suo mentore, e che per riprendersi da vent'anni così intensi, Gibbs aveva dovuto andare fino in Alaska.

Il cast di NCIS stagione 23 - © CBS, THINKFilm

Il figlio segreto e la svolta della stagione 23

La stagione in corso ha aggiunto un altro tassello deflagrante alla storia di McGee. In un episodio andato in onda su CBS a marzo, la serie ha rivelato che l'agente ha un figlio di 18 anni di cui non sapeva nulla: Matteo, nato da una relazione con Olivia Garcia, una donna che frequentava quasi vent'anni prima e che non lo aveva mai informato della gravidanza. La scoperta arriva nel mezzo di un'indagine in cui Olivia risulta rapita, e McGee deve contemporaneamente risolvere il caso e fare i conti con una paternità improvvisa. Lo showrunner Steven D. Binder ha spiegato che la domanda che il team si è posto era: quale rivelazione potrebbe riformulare l'intera vita di McGee senza rompere la continuità narrativa costruita in vent'anni? La risposta è stata un figlio che poteva plausibilmente esistere nel passato del personaggio, eppure risultare sismico nel presente.

La morte di Vance e il futuro di McGee

Sullo sfondo di questi sviluppi personali si colloca una perdita che ridisegna gli equilibri della serie: la morte di Leon Vance, il direttore dell'NCIS che ha accompagnato lo show per oltre quindici stagioni. Quella scomparsa crea uno spazio narrativo nuovo, che potrebbe finalmente offrire a McGee l'occasione di uscire dall'impasse professionale che lo accompagna da tempo. In Italia, la stagione 23 è in onda su Rai 2 ogni domenica in prima serata con due episodi a settimana: il 19 aprile sono andati in onda Ieri, oggi, domani e McGee non deve morire, in una programmazione che dovrebbe concludersi intorno al 7 giugno 2026.