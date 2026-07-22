Perché Disney ha annunciato centinaia di licenziamenti: traballa il futuro della Pixar

Pubblicazione: 22 luglio alle 15:20

Nemmeno i record da incasso stellare riescono a proteggere i dipendenti Disney dal peso delle ristrutturazioni aziendali.

La conferma è arrivata con una fredda nota interna: la casa madre ha avviato una nuova e consistente ondata di licenziamenti che sfoltirà l'organico di diverse divisioni storiche, da ESPN a Disney Entertainment Television, passando per i brand di punta del gruppo. A pagare il prezzo più alto, tuttavia, è proprio il fiore all'occhiello dell'animazione mondiale:

Con 116 esuberi già confermati, il polo d'eccellenza californiano affronta la più pesante contrazione del personale registrata negli ultimi due anni. Una decisione che suona quasi paradossale, se si considera che la notizia giunge mentre Toy Story 5 viaggia a ritmi vertiginosi verso il miliardo di dollari al botteghino globale, riaffermando il dominio dei franchise storici.

Tra blockbuster e titoli originali

Per comprendere il caos in casa Pixar occorre guardare oltre i numeri dei grandi sequel. Se titoli consolidati come Inside Out 2 e l'ultimo capitolo della saga di Woody e Buzz continuano a macinare profitti record, il vero tallone d'Achille risiede nella sostenibilità economica delle idee originali.

Una scena di Inside Out (Disney-Pixar)

La recente performance di Hoppers, ben accolto da pubblico e critica ma fermatosi a quota 389,5 milioni di dollari contro costi di produzione e promozione ingenti, ha riacceso i riflettori sui budget di produzione. L'opera è arrivata all'indomani del passo falso di Elio, film travagliato sul piano produttivo che nel 2025 non era riuscito a ripagare l'investimento iniziale da 200 milioni.

Nel rigoroso bilancio della major, il verdetto è chiaro: per continuare a competere, il reparto creativo dovrà imparare a realizzare storie inedite a costi nettamente più contenuti.

La manovra si inserisce nella visione strategica del nuovo CEO Josh D'Amaro. La filosofia "One Disney" punta a snellire le strutture operative, rendendo la forza lavoro più agile di fronte alle repentine trasformazioni del settore dei media. Già la drastica contrazione degli investimenti destinati alle piattaforme di streaming ha costretto la Pixar a ridimensionare le ambizioni sul fronte delle serie animate per Disney+, spostando nuovamente il focus quasi esclusivamente sulle sale cinematografiche.

Il futuro dello studio di Emeryville si proietta ora verso una rotta ben precisa. Se il prossimo anno vedrà la luce Gatto, progetto dal taglio pittorico firmato dall'italiano Enrico Casarosa, i mercati guardano già al 2028 per il ritorno di un usato sicuro come Gli Incredibili 3. Un calendario prudente che dimostra come, nell'Hollywood odierna, persino i maestri dell'immaginazione debbano fare i conti con la cruda realtà dei bilanci.