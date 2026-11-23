Pubblicazione: 23 novembre alle 14:05

La terza stagione di Percy Jackson ha portato su Disney+ uno dei gruppi più iconici dell'universo creato da Rick Riordan: le cacciatrici di Artemide. Con un'entrata in scena accompagnata da un tema musicale epico e costumi che trasudano regalità e pericolo, queste guerriere misteriose hanno rubato la scena già nei primi due episodi. Ma chi sono davvero, e perché il loro ruolo è così cruciale per la sopravvivenza dell'Olimpo? Le cacciatrici di Artemide rappresentano un'élite esclusiva. Sono ragazze e donne che hanno giurato fedeltà assoluta alla dea della caccia, voltando le spalle al mondo degli uomini in cambio di un dono straordinario: l'immortalità. O meglio, una semi-immortalità, perché la morte in battaglia rimane sempre possibile. Il giuramento che pronunciano è semplice ma definitivo: "Mi consacro alla dea Artemide. Volto le spalle alla compagnia degli uomini, accetto l'eterna verginità e mi unisco alla caccia".

Una volta pronunciate queste parole, non c'è più ritorno. Le cacciatrici restano congelate nell'età che avevano al momento del voto, acquisendo forza, velocità, agilità e una precisione sovrumana con l'arco.. La serie televisiva apporta alcune modifiche rispetto ai libri. Nel materiale originale, l'età media delle reclute è intorno ai dodici anni, quasi tutte bambine., una scelta che rende visivamente più credibile la loro autorità e pericolosità. E non bisogna essere per forza semidei per entrare nelle file di Artemide: la dea accetta ragazze umane, ninfe o qualsiasi altra creatura, purché non sposate.Ma perché Artemide e le sue cacciatrici si trovano proprio alla scuola militare quando la Manticora attacca?. Nella versione cartacea, le guerriere stanno seguendo la traccia di un'antica bestia e si imbattono casualmente nel mostro. Nella serie Disney+, invece, hanno una missione precisa: proteggere i Figli Proibiti, ovvero Percy e Thalia.. Zoe Nightshade, la luogotenente delle cacciatrici interpretata da Saara Chaudry, rivela che stanno dando la caccia al Flagello dell'Olimpo, una creatura in grado di annientare il regno degli dei se dovesse divorare un Figlio Proibito. La natura esatta di questa minaccia viene mantenuta volutamente ambigua nei primi episodi, per chi non ha letto i libri.

Uno degli aspetti più interessanti della stagione riguarda Annabeth Chase. La serie televisiva introduce un elemento narrativo assente nei libri: la rivelazione che le cacciatrici la stanno reclutando. Questo dettaglio, anticipato da Annabeth stessa a Percy, crea una tensione emotiva che nel libro rimaneva inspiegata. I lettori hanno speculato per anni sul perché la figlia di Atena avrebbe considerato di abbandonare Percy, Thalia e il Campo Mezzosangue per unirsi a un gruppo che rinuncia per sempre alla compagnia maschile. La risposta arriva nel materiale supplementare dei libri, ma la serie la rende più esplicita. Annabeth si rende conto di poter essere usata come arma contro Percy e Thalia. Lei sa che i suoi amici farebbero qualsiasi cosa per salvarla, ricordando le parole di Percy: "Se dovessi scegliere tra salvare te o salvare l'Olimpo, Annabeth, lo brucerei tutto". Unendosi alle cacciatrici, Annabeth sarebbe fuori portata di Kronos e dei suoi alleati, eliminando questa vulnerabilità tattica.





, tornando allo stato in cui si trovavano prima del voto. Ma farlo significa infrangere un giuramento sacro, con conseguenze che vanno ben oltre la perdita dell'immortalità., cacciando creature mitologiche e proteggendo il mondo dagli orrori che si nascondono nell'ombra. Il gruppo tornerà in scena nella potenziale quinta stagione di Percy Jackson, se Disney+ continuerà la serie abbastanza a lungo, una scelta radicale che offre potere e libertà in cambio di un sacrificio definitivo. E in un mondo dove gli dei manipolano costantemente i mortali, forse avere una famiglia scelta di sorelle immortali non è poi un prezzo così alto da pagare.