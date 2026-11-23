Percy Jackson 3 svela il segreto inedito delle guerriere immortali che non possono stare con gli uomini
Scopri chi sono le cacciatrici di Artemide in Percy Jackson stagione 3: guerriere immortali che proteggono i Figli Proibiti e il destino dell'Olimpo.
La terza stagione di Percy Jackson ha portato su Disney+ uno dei gruppi più iconici dell'universo creato da Rick Riordan: le cacciatrici di Artemide. Con un'entrata in scena accompagnata da un tema musicale epico e costumi che trasudano regalità e pericolo, queste guerriere misteriose hanno rubato la scena già nei primi due episodi. Ma chi sono davvero, e perché il loro ruolo è così cruciale per la sopravvivenza dell'Olimpo? Le cacciatrici di Artemide rappresentano un'élite esclusiva. Sono ragazze e donne che hanno giurato fedeltà assoluta alla dea della caccia, voltando le spalle al mondo degli uomini in cambio di un dono straordinario: l'immortalità. O meglio, una semi-immortalità, perché la morte in battaglia rimane sempre possibile. Il giuramento che pronunciano è semplice ma definitivo: "Mi consacro alla dea Artemide. Volto le spalle alla compagnia degli uomini, accetto l'eterna verginità e mi unisco alla caccia".
Ma perché Artemide e le sue cacciatrici si trovano proprio alla scuola militare quando la Manticora attacca? Qui la serie si discosta significativamente dal libro La maledizione del Titano. Nella versione cartacea, le guerriere stanno seguendo la traccia di un'antica bestia e si imbattono casualmente nel mostro. Nella serie Disney+, invece, hanno una missione precisa: proteggere i Figli Proibiti, ovvero Percy e Thalia. Artemide conosce la Grande Profezia e sa che l'Olimpo rischia la distruzione. Zoe Nightshade, la luogotenente delle cacciatrici interpretata da Saara Chaudry, rivela che stanno dando la caccia al Flagello dell'Olimpo, una creatura in grado di annientare il regno degli dei se dovesse divorare un Figlio Proibito. La natura esatta di questa minaccia viene mantenuta volutamente ambigua nei primi episodi, per chi non ha letto i libri.
Uno degli aspetti più interessanti della stagione riguarda Annabeth Chase. La serie televisiva introduce un elemento narrativo assente nei libri: la rivelazione che le cacciatrici la stanno reclutando. Questo dettaglio, anticipato da Annabeth stessa a Percy, crea una tensione emotiva che nel libro rimaneva inspiegata. I lettori hanno speculato per anni sul perché la figlia di Atena avrebbe considerato di abbandonare Percy, Thalia e il Campo Mezzosangue per unirsi a un gruppo che rinuncia per sempre alla compagnia maschile. La risposta arriva nel materiale supplementare dei libri, ma la serie la rende più esplicita. Annabeth si rende conto di poter essere usata come arma contro Percy e Thalia. Lei sa che i suoi amici farebbero qualsiasi cosa per salvarla, ricordando le parole di Percy: "Se dovessi scegliere tra salvare te o salvare l'Olimpo, Annabeth, lo brucerei tutto". Unendosi alle cacciatrici, Annabeth sarebbe fuori portata di Kronos e dei suoi alleati, eliminando questa vulnerabilità tattica.